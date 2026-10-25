Bruxelles-ul stabilește termenul limită în decembrie pentru rezolvarea problemelor financiare ale Ucrainei

Comisia Europeană vrea să găsească o soluție pentru acoperirea deficitului bugetar al Ucrainei până la sfârșitul anului, potrivit unui document consultat de POLITICO.

„Ar trebui demarate demersuri pentru a găsi soluții privind deficitul de finanțare rămas pentru anul 2027, cu scopul de a ajunge la un acord politic înainte de sfârșitul anului”, se arată în documentul de trei pagini.

Termenul a fost stabilit după ce liderii Uniunii Europene s-au întâlnit săptămâna trecută la Bruxelles pentru a discuta, printre altele, despre următorul buget multianual al blocului, care acoperă o perioadă de șapte ani, și despre situația Ucrainei.

Țara, afectată de război, se confruntă anul viitor cu un deficit bugetar de 70 de miliarde de euro, chiar și după includerea noilor fonduri provenite dintr-un împrumut de 90 de miliarde de euro, asupra căruia liderii au ajuns la un acord în decembrie 2025.

Fără aceste resurse în plus, guvernul și armata Ucrainei ar avea probleme în a susține apărarea împotriva forțelor rusești, în cadrul unui război care durează deja de patru ani.

Din deficitul total, 40 de miliarde de euro reprezintă cheltuieli de apărare, iar celelalte 30 de miliarde de euro lipsesc din bugetul național.

Oficialii Comisiei Europene speră acum că state precum Canada, Japonia, Regatul Unit și SUA vor contribui la acoperirea sumei necesare.

„Partenerii internaționali ar trebui să își onoreze angajamentele financiare și să își intensifice eforturile, având în vedere provocările semnificative cu care se confruntă Ucraina. Este necesară o implicare hotărâtă pentru a mobiliza sprijin suplimentar și pentru a susține efortul de apărare al Ucrainei, precum și funcțiile esențiale ale statului, pe parcursul anului viitor”, se precizează în document.

Deficitul din sectorul apărării ar putea scădea la 27 de miliarde de euro dacă statele membre NATO își respectă angajamentul asumat pe 8 iulie, la Ankara, de a oferi Kievului asistență în acest an și în anul următor.

Dar documentul avertizează că estimările „rămân supuse unui grad foarte ridicat de incertitudine, în special în ceea ce privește apărarea”. Astfel, situația financiară a Ucrainei s-ar putea agrava.

CE pregătește o listă de opțiuni pentru finanțarea Ucrainei, pe care liderii UE urmează să o discute la următoarea reuniune de la Bruxelles, un summit extraordinar programat pentru 26 noiembrie.

Trei oficiali europeni au declarat că este puțin probabil ca activele statului rus, înghețate în prezent, să fie incluse printre variantele de finanțare.

Belgia se opune în continuare acestei inițiative, fiindcă majoritatea activelor sunt păstrate la Euroclear, depozitarul financiar cu sediul la Bruxelles.

Guvernul belgian se teme că folosirea acestor active, în lipsa unor garanții de sprijin necondiționat, ar putea atrage represalii din partea Rusiei, pe plan intern și extern.