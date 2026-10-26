Bulgaria, înaintea turului decisiv al alegerilor prezidențiale. Candidata de stânga cere pace, rivalul prooccidental o provoacă

Iliana Iotova și Andrei Ghiurov se pregătesc pentru confruntarea decisivă din alegerile prezidențiale din Bulgaria, după primul tur al scrutinului. Cei doi au transmis mesaje diferite alegătorilor, Iotova insistând asupra păcii și participării la vot, iar Ghiurov cerând o dezbatere directă despre viitorul țării.

Actuala președintă a Bulgariei a declarat că mesajul său de pace trebuie să ajungă la cât mai mulți cetățeni, în ultima săptămână de campanie electorală.

„Mesajul nostru de pace trebuie să fie auzit și asupra acestui lucru ne vom concentra în săptămâna următoare”, a declarat Iotova, citată de Novinite, în prima sa reacție după anunțarea rezultatelor primului tur.

Ea a insistat asupra participării la vot, avertizând că schimbările politice nu pot avea loc fără implicarea cetățenilor.

„Este o iluzie să crezi că schimbarea poate fi realizată fără vot”, a spus președinta Bulgariei.

Iliana Iotova promite să fie un președinte al păcii

Iotova și-a exprimat încrederea că Bulgaria va prospera în următorii ani, în ciuda războiului din Ucraina, și și-a reafirmat angajamentul de a fi un „președinte al păcii”. Ea a precizat că nu dorește să vadă steaguri străine arborate în piețele și pe străzile Bulgariei.

Iotova a promis o campanie electorală corectă și a declarat că nu dorește ca Bulgaria să fie condusă de coaliții politice improvizate. Ea a apreciat că absența partidului GERB, a doua forță politică a țării, din cursa prezidențială a contribuit la participarea redusă la vot.

Prezența la vot în primul tur al alegerilor prezidențiale, desfășurat pe 25 octombrie, a fost a fost estimată la aproximativ 22,5%.

Andrei Ghiurov o invită pe Iotova la dezbatere publică

Contracandidatul său, Andrei Ghiurov, fost premier interimar al Bulgariei, susținut de partidele prooccidentale de opoziție, a invitat-o la o dezbatere prezidențială înaintea scrutinului din 1 noiembrie.

El a propus ca întâlnirea să se desfășoare fără candidații pentru funcția de vicepreședinte, astfel încât cei doi aspiranți la președinție să își prezinte direct pozițiile.

„Aș dori să o invit pe doamna Iotova să participe alături de mine la o dezbatere deschisă, sinceră și civilizată în fața cetățenilor bulgari. Să ne prezentăm pozițiile și viziunile despre modul în care intenționăm să ne exercităm atribuțiile și despre cum vom acționa atunci când Bulgaria se va afla în fața unor alegeri dificile”, a declarat Ghiurov.

Acesta a explicat că o asemenea dezbatere le-ar permite alegătorilor să ia o decizie informată, inclusiv celor care nu au participat la primul tur.

Ghiurov a precizat că echipa sa nu a purtat negocieri cu conducerile partidelor politice și că nu intenționează să înceapă asemenea discuții înaintea turului al doilea. El susține că se bazează exclusiv pe sprijinul alegătorilor bulgari și că țara are nevoie de un președinte capabil să limiteze concentrarea puterii și să unească societatea.

„Bulgaria este una singură și nu trebuie să ne împărțim în noi și ei”, a spus Ghiurov.

Cum a ajuns Iliana Iotova președinta Bulgariei

Iliana Iotova a preluat președinția Bulgariei în ianuarie 2026, după demisia lui Rumen Radev, care a renunțat la funcție pentru a participa la alegerile parlamentare.

Radev a câștigat alegerile și a devenit premier al Bulgariei, iar Iotova candidează acum pentru un mandat prezidențial de cinci ani.

În primul tur al alegerilor prezidențiale, desfășurat pe 25 octombrie, Iotova a obținut 34,6% din voturi, iar Andrei Ghiurov 32,7%, potrivit rezultatelor neoficiale prezentate de Alpha Research.

Niciunul dintre cei doi nu a obținut majoritatea necesară pentru a câștiga alegerile. Ei se vor confrunta din nou pe 1 noiembrie, în turul al doilea, când bulgarii își vor alege președintele pentru următorii cinci ani.

Cei doi candidați au poziții diferite privind războiul din Ucraina: Iotova pledează pentru o soluție diplomatică și se opune extinderii ajutorului militar, poziție împărtășită de premierul Rumen Radev și de guvernul bulgar. Executivul de la Sofia a decis, pe 21 octombrie, să nu mai finanțeze achiziționarea de noi arme pentru Ucraina, în timp ce Ghiurov susține sprijinul pentru Kiev și consolidarea cooperării cu aliații occidentali.