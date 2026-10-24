Bulgaria își alege duminică președintele, pe fondul atacurilor cu drone din Marea Neagră. Cine sunt favoriții și ce arată sondajele

Bulgarii își aleg duminica aceasta un nou președinte, după o campanie electorală în care subiectul războiului din Rusia în Ucraina a fost central, urmat de cel legat de intensificarea atacurilor din Marea Neagră, în apropierea granițelor Bulgariei, potrivit AP.

În această lună, mai multe nave comerciale au fost atacate cu drone, iar incidentele s-au soldat cu victime, provocând îngrijorări în regiune. România a fost și ea afectată de aceste tensiuni.

Funcția de președinte al Bulgariei are caracter ceremonial. Șeful statului nu deține puteri executive, iar principalele decizii politice trebuie aprobate de Parlament.

Totuși, președintele este comandantul forțelor armate, poate folosi dreptul de veto asupra legilor, semnează tratate internaționale și numește ambasadori.

Președinții Bulgariei sunt aleși prin vot direct pentru un mandat de cinci ani și pot ocupa funcția pentru cel mult două mandate.

Alegerile ar putea ajunge în turul al doilea

Analiștii estimează că niciunul dintre cei 27 de candidați nu va obține suficiente voturi pentru a câștiga din primul tur, organizat duminică.

Pentru validarea alegerilor, prezența la vot trebuie să depășească 50% din totalul celor 6,6 milioane de alegători înscriși pe liste, iar câștigătorul trebuie să obțină majoritatea voturilor.

Participarea la scrutin este estimată la mai puțin de 40%, ceea ce înseamnă să va fi organizat un al doilea tur, programat pentru 1 noiembrie.

Printre favoriți se află Iliana Iotova, în vârstă de 62 de ani, jurnalistă și fostă membră a Parlamentului European. Ea a fost vicepreședintă a Bulgariei în timpul celor două mandate prezidențiale ale lui Rumen Radev, actualul prim-ministru.

Ea a preluat funcția de președinte în ianuarie 2026, după demisia lui Radev, care a decis să candideze pentru Parlament, iar acum încearcă să obțină propriul mandat.

Partidul de centru-stânga al lui Radev, „Bulgaria Progresistă”, a câștigat detașat alegerile parlamentare din aprilie. Iliana Iotova candidează ca independentă, dar are parte de susținerea formațiunii și a Partidului Socialist, unde și-a început cariera politică.

Principalul său contracandidat este economistul Andrei Gyurov, fost viceguvernator al băncii centrale și fost prim-ministru interimar, care a condus țara în primele luni ale anului 2026.

El este susținut de opoziția reformistă pro-occidentală. Observatorii spun că Gyurov ar avea cele mai mari șanse să o învingă pe Iotova într-un al doilea tur de scrutin.

Relațiile cu Rusia și Occidentul, în centrul campaniei

Rezultatul alegerilor acestora va avea o mare influență asupra relațiilor cu Rusia și cu partenerii occidentali. O victorie a Ilianei Iotova ar menține președinția în mâinile majorității aflate la guvernare. Asta ar însemna o abatere de la istoria postcomunistă a țării.

Bulgaria a aderat la NATO în 2004 și la Uniunea Europeană în 2007.

Deși partidele reprezentate în Parlament susțin, în mare parte, parcursul pro-occidental al țării, legăturile istorice și culturale cu Rusia continuă să împartă societatea.

Rumen Radev a spus de mai multe ori că Bulgaria își va păstra direcția europeană, dar a pledat și pentru îmbunătățirea relațiilor cu Rusia și ridicarea sancțiunilor impuse Moscovei.

Analiștii se așteaptă acum ca Iotova să continue politica promovată de acesta.

La un miting organizat în această săptămână, Iotova le-a spus susținătorilor săi că războiul din Ucraina reprezintă unul dintre principalele subiecte care o diferențiază de ceilalți candidați.

Ea a susținut că pacea trebuie obținută prin negocieri, nu prin forță.

„Vrem ca Marea Neagră să devină o zonă militară închisă? Nu vom accepta categoric o astfel de decizie. Nu voi accepta această atitudine belicoasă”, a declarat Iotova.

Atacurile cu drone din Marea Neagră provoacă îngrijorări

În cursul acestei luni, cel puțin șapte nave comerciale au fost vizate de atacuri cu drone în Marea Neagră, în apropierea coastelor României și Bulgariei, ambele membre NATO.

Incidentele au stârnit frica legată de intensificarea conflictului de către Rusia.

Atacurile din zonele economice exclusive ale celor două state pun în pericol o rută maritimă importantă. Acestea s-au soldat cu trei morți, iar cel puțin 28 de persoane au fost date dispărute.

În acest moment, există multe temeri legate de alte țări, care ar putea fi atrase în războiul din Ucraina. Securitatea din regiunea Mării Negre a devenit una dintre temele importante ale campaniei electorale din Bulgaria.

Sondajele o plasează pe Iotova în frunte

Un sondaj realizat de Market Links în perioada 13-19 octombrie îi atribuie Ilianei Iotova 47,3% din intențiile de vot, în timp ce Andrei Gyurov este cotat cu 30,6%.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.006 cetățeni bulgari și are o marjă de eroare de trei puncte procentuale.

Dacă va câștiga alegerile, Iliana Iotova va deveni prima femeie aleasă președinte al Bulgariei.