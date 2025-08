Cadavrul unui bărbat dispărut acum 28 de ani, găsit într-un ghețar care se topește în Pakistan

Conform BBC, cadavrul unui bărbat dispărut din 1997 a fost găsit într-un ghețar în zona muntoasă Kohistan din estul Pakistanului, după ce un cioban a observat trupul bine conservat, cu hainele intacte, în așa-numita „Lady Valley”.

Lângă corp a fost găsit un act de identitate pe numele Naseeruddin, ceea ce a permis autorităților să stabilească identitatea victimei.

🚨 #BreakingNews

After 28 years, the remains of Naseeruddin, who vanished in 1997 in Kohistan, have been found near Lady Glacier as the ice melted.

He fell into a glacier crevasse with his horse during a mountain trip.

His ID card was found intact.#Kohistan #Pakistan #Glacier pic.twitter.com/pXjETug9WL

— Vision Reports (@purewords0) August 6, 2025