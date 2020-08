California: pandemie, şomaj şi incendii/ Zona Lacului Berryessa: Şapte oameni au murit şi mii de case au fost distruse

Una dintre zonele afectate de incendiile de vegetaţie care au devastat statul american California este şi Lacul Berryessa. Mare parte din comunitatea de pe malul lacului, formată din pensionari şi familii tinere care fac naveta spre locuri de muncă în zone mai bogate din districtul Napa, a fost redusă la un amestec de oţel şi cenuşă. Un microcosmos cu aproximativ 100 de case distruse, unde localnicii şi-au pierdut slujbele.

Într-o lume distrusă de flăcări şi afectată de pandemie, întrebarea care îi bântuie pe atât de mulţi oameni este dacă vor mai reveni vreodată la viaţa pe care o aveau înainte.

Multitudinea de incendii de vegetaţie care a devastat California a ucis şapte oameni şi a distrus cel puţin 1.690 de case şi alte clădiri, au declarat autorităţile.

Şi se aşteaptă ca acesta să fie doar începutul unui sezon de incendii de vegetaţie, care s-ar putea extinde până la toamnă. Astfel, după ce 15.000 de pompieri s-au luptat cu flăcările în foarte multe locuri, mii de familii care au fost evacuate se întorc acum şi se întreabă dacă nu cumva vor fi nevoite să plece din nou.

„Nu am văzut niciodată un incendiu de o asemenea amploare în această parte a statului”, a spus miercuri guvernatorul Gavin Newsom. „Aceasta demonstrează realitatea schimbărilor climatice şi impactul acestora asupra acestui stat”.

„Am pierdut atât de mulţi oameni, care nu se vor întoarce”, a spus Jerry Rehmke, în vârstă de 80 de ani, care conduce magazinul local împreună cu soţia sa, Marcia Ritz, în vârstă de 77 de ani.

Casa lor - rulotă, cu toate desenele şi picturile pe care le-a făcut ea, a ars în parcul de rulote Spanish Flat Villa, alături de alte aproximativ 50 de rulote.

„Totul e la pământ”, a spus doamna Ritz, care s-a mutat în zona Lacului Berryessa acum 13 ani. Gândindu-se la perspectiva unor ani în care ar trebui să reconstruiască totul şi la un viitor economic sumbru, dra Ritz spune că este pregătită să renunţe la tot. Acum doarme afară pe o saltea, lângă magazin. „Până la sfârşitul anului voi sta afară. Asta este.”

Hairy conditions as the #LNULightningComplex fire burns along both sides of Berryessa Knoxville Road near Lake Berryessa. @GettyImagesNews @CAL_FIRE pic.twitter.com/EVWKsgsump