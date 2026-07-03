Prima pagină » Știri externe » Canada face un pas strategic spre Asia. Plan pentru un oleoduct major care să reducă dependența de SUA

Canada face un pas strategic spre Asia. Plan pentru un oleoduct major care să reducă dependența de SUA

Canada a făcut un pas decisiv către construirea unui oleoduct Canada-Asia, destinat exportului a până la 1 milion de barili de țiței pe zi către piețele asiatice.
Canada face un pas strategic spre Asia. Plan pentru un oleoduct major care să reducă dependența de SUA
Foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
03 iul. 2026, 14:58, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Inițiativa este parte a strategiei premierului Mark Carney de a transforma Canada într-o „superputere energetică” și de a reduce dependența economică a țării de piața americană, potrivit Financial Times.

Premierul canadian a anunțat că provincia Alberta a transmis Biroului pentru Proiecte Majore planurile preliminare pentru demararea lucrărilor la o conductă de peste 1.000 de kilometri, care ar urma să ajungă la coasta de vest a provinciei Columbia Britanică până în septembrie 2027.

Traseu, parteneri, investiții

Mark Carney a precizat că traseul noului oleoduct Canada-Asia va urma, în mare parte, coridorul existent al conductei Trans Mountain până la Oceanul Pacific. Proiectul ar urma să fie realizat de Trans Mountain Corp, companie de stat federală, în parteneriat cu Pembina Pipeline Corp.

Premierul a estimat că pachetul de anunțuri prezentate va stimula investiții directe de peste 200 de miliarde de dolari canadieni, în contextul în care Canada își intensifică orientarea comercială către Asia.

Totodată, guvernul federal intenționează să tripleze producția de gaz natural lichefiat prin construirea a cinci terminale noi în următorul deceniu și să aloce 10 miliarde de dolari canadieni pentru modernizarea portului din Vancouver.

Miza geopolitică

Proiectul are o puternică dimensiune geopolitică. În prezent, Canada exportă aproape tot petrolul său către Statele Unite, acoperind aproximativ 60% din importurile americane de țiței. Demersul vine pe fondul tensiunilor comerciale cu administrația președintelui Donald Trump, care a amenințat cu tarife de până la 100% și a refuzat recent reînnoirea acordului comercial SUA–Mexic–Canada.

Premierul provinciei Alberta, Danielle Smith, susține proiectul și își propune dublarea producției de petrol și finalizarea conductei până în 2035, mizând pe venituri de ordinul miliardelor de dolari în următoarele decenii.

Impact asupra mediului

Deși proiectul este susținut de industria petrolieră, acesta generează îngrijorări legate de impactul asupra mediului.

Petrolul extras din nisipurile bituminoase din nordul Albertei este considerat printre cele mai poluante la nivel global.

Mark Carney a recunoscut că strategia va duce la creșterea emisiilor de carbon, o schimbare de poziție care a atras critici din partea organizațiilor ecologiste și a comunităților indigene.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da