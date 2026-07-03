Canada face un pas strategic spre Asia. Plan pentru un oleoduct major care să reducă dependența de SUA

Inițiativa este parte a strategiei premierului Mark Carney de a transforma Canada într-o „superputere energetică” și de a reduce dependența economică a țării de piața americană, potrivit Financial Times.

Premierul canadian a anunțat că provincia Alberta a transmis Biroului pentru Proiecte Majore planurile preliminare pentru demararea lucrărilor la o conductă de peste 1.000 de kilometri, care ar urma să ajungă la coasta de vest a provinciei Columbia Britanică până în septembrie 2027.

Traseu, parteneri, investiții

Mark Carney a precizat că traseul noului oleoduct Canada-Asia va urma, în mare parte, coridorul existent al conductei Trans Mountain până la Oceanul Pacific. Proiectul ar urma să fie realizat de Trans Mountain Corp, companie de stat federală, în parteneriat cu Pembina Pipeline Corp.

Premierul a estimat că pachetul de anunțuri prezentate va stimula investiții directe de peste 200 de miliarde de dolari canadieni, în contextul în care Canada își intensifică orientarea comercială către Asia.

Totodată, guvernul federal intenționează să tripleze producția de gaz natural lichefiat prin construirea a cinci terminale noi în următorul deceniu și să aloce 10 miliarde de dolari canadieni pentru modernizarea portului din Vancouver.

Miza geopolitică

Proiectul are o puternică dimensiune geopolitică. În prezent, Canada exportă aproape tot petrolul său către Statele Unite, acoperind aproximativ 60% din importurile americane de țiței. Demersul vine pe fondul tensiunilor comerciale cu administrația președintelui Donald Trump, care a amenințat cu tarife de până la 100% și a refuzat recent reînnoirea acordului comercial SUA–Mexic–Canada.

Premierul provinciei Alberta, Danielle Smith, susține proiectul și își propune dublarea producției de petrol și finalizarea conductei până în 2035, mizând pe venituri de ordinul miliardelor de dolari în următoarele decenii.

Impact asupra mediului

Deși proiectul este susținut de industria petrolieră, acesta generează îngrijorări legate de impactul asupra mediului.

Petrolul extras din nisipurile bituminoase din nordul Albertei este considerat printre cele mai poluante la nivel global.

Mark Carney a recunoscut că strategia va duce la creșterea emisiilor de carbon, o schimbare de poziție care a atras critici din partea organizațiilor ecologiste și a comunităților indigene.