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Caraibe: Patru hoți au furat un excavator ca să fure un bancomat și, până la urmă, n-au mai furat nimic / În schimb, au devenit subiect de meme

Patru hoți din insula Tobago și-au pus mințile la contribuție ca să fure un bancomat. Planul lor s-a încheiat cu un eșec total, iar imaginile în care unul dintre suspecți seamănă cu Batman au devenit subiect de meme-uri.
Caraibe: Patru hoți au furat un excavator ca să fure un bancomat și, până la urmă, n-au mai furat nimic / În schimb, au devenit subiect de meme
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Luiza Moldovan
25 iun. 2026, 01:45, Știri externe
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O tentativă de jaf spectaculoasă, dar complet eșuată, petrecută pe insula caraibiană Tobago, a devenit virală pe internet, după ce camerele de supraveghere au surprins mai mulți suspecți încercând fără succes să fure un bancomat cu ajutorul unui excavator, potrivit AP.

Imaginile au generat un val de meme-uri și glume pe rețelele de socializare.

Unul dintre suspecți a fost comparat cu supereroul Batman.

Au reușit să ducă bancomatul până pe trotuar

Poliția din Trinidad și Tobago a anunțat miercuri că îi caută pe cei implicați în tentativa de jaf, care a avut loc în primele ore ale dimineții.

Potrivit autorităților, suspecții au furat un excavator de pe o plajă din apropiere și l-au folosit pentru a smulge bancomatul din fundație.

Deși au reușit să deplaseze bancomatul până pe trotuar, planul lor a eșuat după ce brațul excavatorului s-a defectat.

Ulterior, cei patru suspecți au încercat fără succes să încarce bancomatul într-o camionetă, iar în cele din urmă au abandonat operațiunea și au fugit cu un alt vehicul despre care poliția spune că era, de asemenea, furat.

Îmbrăcat în negru, ca Batman

Înregistrările camerelor de supraveghere arată că întreaga tentativă a durat peste zece minute.

În imagini apare un suspect îmbrăcat complet în negru, cu cagulă și o pelerină improvizată care flutură în vânt, asemănarea cu personajul Batman fiind remarcată imediat de utilizatorii rețelelor sociale.

La un moment dat, acesta se împiedică de resturi și cade în timp ce încearcă să dirijeze excavatorul.

Videoclipul a devenit rapid viral, iar presa și internauții au ironizat întreaga operațiune.

Emisiunile radio de dimineață au comentat pe larg tentativa de jaf, iar un ziar local a titrat povestea „Batman și jafurile”.

Incidentul are loc într-un context sensibil pentru Trinidad și Tobago, unde autoritățile au prelungit recent starea de urgență cu încă trei luni, până în septembrie, în încercarea de a combate creșterea infracționalității violente.

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