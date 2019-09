Cazul Jamal Khashoggi: Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite îşi asumă responsabilitatea decesului jurnalistului | VIDEO

Prinţul moştenitor saudit, Mohammed bin Salman, îşi asumă responsabilitatea crimei împotriva jurnalistului disident Jamal Khashoggi, prin prisma faptului că se afla sub observaţia lui, conform declaraţiilor acestuia pentru PBS, citate de Reuters.

Mohammed bin Salman, conducătorul de facto al Arabiei Saudite, a declarat, în cadrul documentarului realizat de PBS (The Public Broadcasting Service), că este responsabil de omorârea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, din cadrul Consulatului saudit din Istanbul, dat fiind faptul că se afla sub monitorizarea sa.

„S-a întâmplat sub monitorizarea mea. Preiau toată responsabilitatea, pentru că s-a întâmplat sub observaţia mea”, a declarat Mohammed bin Salman în cadrul documentarului ce îi poartă numele: „Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite”, care va fi lansat pe 1 octombrie, la un an de la decesul jurnalistului saudit.

La întrebarea legată de motivul lipsei de informare a prinţului saudit asupra faptelor agenţilor operatori, acesta a oferit următoarea explicaţie: „Avem 20 de milioane de oameni. Avem trei milioane de angajaţi ai statului”, absolvindu-se de o formă directă de vină.

Este pentru prima dată când prinţul moştenitor confirmă existenţa unei conexiuni între el şi crima împotriva lui Jamal Khashoggi, după ce, până în prezent, a negat orice implicare personală în decesul acestuia, punând totul pe seama agenţilor operativi lipsiţi de control, în pofida acuzaţiilor venind din partea occidentalilor ce insinuau faptul că oficialul saudit ar fi ordonat decesul.

