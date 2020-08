Ce reacţie a avut Elon Musk atunci când capsula Dragon a SpaceX a revenit pe Pământ

Nu cred că aveai vreo emoţie cu privire la cei doi astronauţi ai misiunii SpaceX, prima misiune privată către Staţia Spaţială Internaţională. Bob Behnken şi Doug Hurley au amerizat cu bine în Golful Mexic, în capsula Dragon a lui Elon Musk.

NASA a făcut o mică greşeală anunţând locul amerizării capsulei, aşa că a fost mare înghesuială. Cosmonauţii rămaşi pe Staţia Spaţială Internaţională au urmărit întoarcerea pe Pământ a celor doi şi au spus că locul amerizării arăta ca un stup de albine, cu zeci de ambarcaţiuni.

Una dintre şalupe a venit foarte de aproape de capsulă, purtând un steag albastru cu numele lui Donald Trump, deşi preşedintele american a avut o contruibuţie redusă spre inexistentă la această misiune. Dar, ce să-i faci, e campanie electorală.

Ca atare, viitoarele locuri al aterizărilor nu vor mai fi făcute publice de agenţia spaţială americană.

Elon Musk, ca un tată mândru, a scris pe Twitter că atunci când călătoriile spaţiale devin la fel de obişnuite ca cele aeriene, viitorul civilizaţiei e asigurat.

"Thanks for flying @SpaceX."



📍 Current Location: Planet Earth



A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3