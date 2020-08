Ce s-a întâmplat în a treia noapte de proteste pe străzile din Belarus? Pe acoperişurile unor blocuri ar fi fost observaţi lunetişti

Protestele violente împotriva realegerii lui Lukaşenko, preşedinte în funcţie în Belarus din 1994, au continuat pentru a treia noapte consecutivă. Pe străzile din Minsk, dar şi în mai multe regiuni al Belarusului, au apărut şi mai mulţi poliţişti, dar şi militari.

Momentul în care protestarii aruncă cu pietre în forţele de ordine după ce aceştia l-au apucat de mâini şi de picioare pe unul dintre manifestanţi.

Autorul unui video postat pe Twitter spune că în Minsk nu mai există transport public şi nici internet. Serviciul de presă al guvernului din Belarus a negat acest lucru.

„În Minsk, protestatarii merg în cartierul Kammennaya Gorka pentru a-i ajuta pe alţi manifestanţi să se opună poliţiei. Între timp, forţele de ordine au început să tragă (probabil cu gloanţe de cauciuc). Ţine minte - nu există transport în comun şi nici internet” scrie internautul.

SOUND ON. In Minsk, the citizens are moving to Kammennaya Gorka to help the protesters to stand against the police. Meanwhile, the police started the shooting (probably rubber bullets). Remember — there is no public transport and no internet. pic.twitter.com/81oL7RzINn — Pray For Belarus (@PrayForBelarus) August 11, 2020

“Poliţia a oprit internetul, a închis centrul oraşului Minsk, a dispersat protestatarii cu grenade şi gloanţe de cauciuc. Au fost distruse şi camerele video ale BBC, AP, dar şi a altor televiziuni locale”, scrie jurnalistul Alec Luhn.

A night of terror in Belarus. Police turned off the internet, closed off downtown Minsk, dispersed protesters with stun grenades & rubber bullets & broke the cameras of BBC, AP & several local media. "Monsters!" people yell here as they beat someone below pic.twitter.com/mYc4kyB587 — Alec Luhn (@ASLuhn) August 12, 2020

Potrivit site-ului rus independent de ştiri Meduza, după confruntările violente dintre forţele de ordine şi protestatari, pe străzile din Minsk au apărut şi mai multe unităţi de tehnică militară, tunuri de apă, maşini de transportare a deţinuţilor, dar şi vehicule acoperite cu sârmă ghimpată. Totodată, aceeaşi sursă spune că pe Telegram ar fi apărut imagini cu lunetişti pe acoperişurile blocurilor din Belarus.

În zona „Puşkinskaya”, unde unul dintre protestatari a fost ucis cu o zi înainte, iar azi-noapte oamenii au au îngenuncheat în faţa soldaţilor, îndemnându-i să nu folosească violenţa, scrie „Belsat”. Cu toate astea, în urma manifestaţiilor, sute de oameni au fost arestaţi abuziv, unii au fost luaţi pur şi simplu de pe stradă, chiar dacă au protestat paşnic. Totodată, un protestatar a murit, însă autorităţile susţin că bărbatul nu a fost agresat de forţele de ordine. Ulterior, inimstrul de interne a anunţat că protestatarul a murit când a încercat să arunce „un dispozitiv exploziv către poliţişti”.