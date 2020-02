Cea mai mare captură din istoria ţării. Câte tone de cocaină au descoperit autorităţile din Costa Rica asupra unui bărbat

Ministerul Securităţii Publice din Costa Rica a declarat că cele 5.048 de kilograme de cocaină au fost găsite sâmbătă seara în portul Moin.

Containerul în care se aflau drogurile urma să plece spre Rotterdam în Olanda şi, oficial, conţinea plante ornamentale.

În cursul anului trecut, în Costa Rica au fost depistate 45,7 tone de cocaină, dar nicio captură, individuală, nu a fost mai mare de 2 tone, au transmis autorităţile.

5 TONS OF COCAINE: Costa Rica authorities seize over $100 million worth of cocaine in the country's largest drug bust ever. https://t.co/P8jluSbhso pic.twitter.com/wielcanBWI