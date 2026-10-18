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Cel puțin 19 morți într-o busculadă la un festival religios din estul Indiei

O busculadă produsă în timpul unui festival religios în orașul Kolkata, din estul Indiei, s-a soldat cu cel puțin 19 morți și zeci de răniți, a relatat presa locală.
Cel puțin 19 morți într-o busculadă la un festival religios din estul Indiei
Foto reprezentativa. Sursa: Pixabay
Laura Buciu
18 oct. 2026, 14:25, Știri externe
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Durga Puja, un festival hindus anual care durează mai multe zile în statul Bengalul de Vest, atrage mulțimi uriașe către structuri temporare, cunoscute sub numele de „pandals”, în care sunt adăpostite reprezentări ale zeiței Durga.

Incidentul a avut loc la o ieșire din zona Girish Park, în Kolkata, după ce ploile abundente au dus la o aglomerație excesivă, în timp ce un număr mare de credincioși încercau să părăsească locul evenimentului, a transmis un post de televiziune local, citat de Reuters.

O fetiță de șapte ani se numără printre cei decedați, a declarat ministrul-șef din Bengalul de Vest, potrivit Channel News Asia.

Biroul premierului indian Narendra Modi a anunțat, într-o postare pe platforma de socializare X, acordarea unor despăgubiri în valoare de 200.000 de rupii (2.106,15 dolari) pentru familiile persoanelor decedate și câte 50.000 de rupii pentru fiecare dintre persoanele rănite.

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