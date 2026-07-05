Cele mai scumpe destinații de vacanță pe care le poți vizita în 2026

Făcând abstracție de clasicele vacanțe la mare sau la munte ori citybreak-uri, cu toții avem anumite destinații mai deosebite, cu activități pe care am dori să le facem într-o zi. Cu toate acestea, tindem să considerăm acest gen de călătorii prea scumpe și să alegem, în schimb, să le amânăm pentru o ocazie specială.

Un exemplu ar fi Aurora boreală de pe cerul nordic, legendarele țestoase din Insulele Galapagos sau o lună de miere lângă apele de un albastru cristalin din insulele Maldive.

Potrivit unei agenții de asigurări citate de Euronews, printre cele mai scumpe destinații din lume se numără locuri precum Antarctica, Maldive, Zimbawe sau Islanda.

Analiza a fost generată pe baza costurilor de călătorie raportate din peste 100.000 de polițe de asigurare de călătorie vândute, a sondajelor realizate pe un eșantion de peste 6.000 de clienți și a datelor provenite din surse precum Google Flights și Kayak Hotels.

Destinațiile îndepărtate ocupă primele locuri din clasament, tocmai pentru că sunt greu accesibile. Aprovizionarea poliției de asigurare de călătorie pentru aceste destinații este mai costisitoare. Ele se adresează turiștilor care caută în mod specific fie luxul, fie aventura.

În general, călătoriile polare și expedițiile sunt mai scumpe, fiind urmate de destinațiile insulare, dar și plajele îndepărtate, safari, dar și aventurile în sălbăticie.

Cât costă cele mai scumpe destinații?

Prima în topul celor 15 cele mai scumpe destinații este Groenlanda. Costul mediu al unei călătorii pe zi în Groenlanda se ridică la suma 1.027 de euro. O mașină de închiriat costă 97 de euro pe zi.

O noapte de cazare la hotel în timpul săptămânii – nici măcar în weekend – costă 200 de euro, iar o cină la un restaurant ieftin costă 31,60 euro.

În Insulele Virgine Britanice, o noapte la hotel în timpul săptămânii costă 997 de euro, iar costul mediu al unei călătorii pe zi este estimat la 811 euro.

În Polinezia Franceză, teritoriu insular situat în Oceania, costul zilnic al unei călătorii este de 663 de euro, iar costul cazării la un hotel într-o noapte din timpul săptămâni ajunge la 1.212 euro.

Pe următorul loc se află Antarctica. Doar biletul de avion spre această destinație costă 1.165 de euro, în timp ce costul zilnic al călătoriei este de 1.325 de euro.

În Maldive, costul zilnic al unei călătorii este de 940 de euro, în timp ce, pentru o noapte la hotel în timpul săptămânii, turiștii trebuie să scoată din buzunar 1.096 de euro.

Pe următoarele locuri se află Elveția, Zimbabwe, Insulele Turks și Caicos, Botswana, Anguilla, Santa Lucia, Namibia, Islanda, Norvegia și Zambia.