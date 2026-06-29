CERN oprește din nou cel mai mare accelerator de particule din lume / Urmează o perioadă de renovări pentru experimente fără precedent

Acceleratorul de particule (Large Hadron Collider – LHC) de la CERN a fost oprit luni, 29 iunie 2026, pentru o perioadă de renovare și modernizare, cunoscută sub numele de Long Shutdown 3 (LS3).

Acceleratorul va fi oprit timp de patru ani, potrivit New Scientist.

La aproape 14 ani după descoperirea bosonului Higgs, cercetătorii de la CERN spun că Marele Accelerator de Hadroni (LHC) a intrat într-o nouă etapă, în care scopul nu mai este doar confirmarea teoriilor existente, ci găsirea unor fenomene pe care fizica actuală nu le poate explica.

În ultimele luni, experimentele desfășurate la CERN au adus o serie de rezultate importante: au fost descoperite particule noi, au fost observate procese extrem de rare care implică bosonul Higgs, iar unele măsurători au început să ridice întrebări despre limitele Modelului Standard – teoria care descrie particulele fundamentale și interacțiunile dintre ele.

De ce este atât de important acceleratorul de la CERN?

Marele Accelerator de Hadroni este cel mai mare și mai puternic accelerator de particule construit vreodată.

Instalatia, amplasată la granița dintre Elveția și Franța, are un inel subteran cu o circumferință de 27 de kilometri, în care protonii sunt accelerați până aproape de viteza luminii și apoi ciocniți frontal.

În urma acestor coliziuni apar particule care au existat doar în primele fracțiuni de secundă după Big Bang.

Practic, fizicienii încearcă să recreeze, pentru o fracțiune de secundă, condițiile din Universul timpuriu, pentru a înțelege cum s-au format materia, galaxiile și legile fundamentale ale naturii.

O nouă particulă și un nou capitol pentru fizică

Una dintre cele mai recente reușite ale experimentului ATLAS este observarea unei noi particule, denumită *Bc⁺**, o stare excitată a unui mezon format dintr-un quarc charm și un antiquarc bottom. Descoperirea ridică la 84 numărul hadronilor noi identificați cu ajutorul LHC și îi ajută pe cercetători să înțeleagă mai bine una dintre cele patru forțe fundamentale ale naturii – interacțiunea nucleară tare.

În paralel, experimentul LHCb a identificat ultimul membru lipsă al unei familii de particule prezise teoretic în urmă cu peste 60 de ani, confirmând încă o dată capacitatea acceleratorului de a verifica modele dezvoltate cu decenii în urmă.

Puțin spre deloc despre bosonul Higgs

Deși bosonul Higgs a fost descoperit în 2012, cercetătorii sunt departe de a-i cunoaște toate proprietățile.

În această primăvară, colaborarea ATLAS a raportat primele dovezi ale producerii bosonului Higgs la energii foarte mari, un fenomen extrem de rar.

Din zecile de mii de bosoni Higgs creați zilnic în accelerator, doar câteva zeci ating aceste energii, iar studierea lor ar putea scoate la iveală particule sau interacțiuni necunoscute până acum.

Ce este „noua fizică”?

Una dintre cele mai urmărite direcții de cercetare privește așa-numita „nouă fizică”.

În cadrul experimentului LHCb, oamenii de știință au observat mici abateri în comportamentul unor particule care se dezintegrează foarte rar.

Rezultatele nu reprezintă încă o descoperire, însă sunt considerate printre cele mai promițătoare indicii că în Univers ar putea exista particule sau forțe care nu sunt incluse în Modelul Standard. Dacă aceste rezultate vor fi confirmate de experimente viitoare, ele ar putea schimba modul în care înțelegem materia și Universul.

Urmează cea mai mare modernizare din istoria acceleratorului

Pentru a răspunde acestor întrebări, CERN pregătește transformarea actualului accelerator în High-Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC).

Modernizarea va permite producerea unui număr mult mai mare de coliziuni și colectarea unor volume de date fără precedent, ceea ce va crește considerabil șansele de a observa fenomene extrem de rare.

În paralel, organizația a aprobat strategia pentru dezvoltarea unui succesor al actualului accelerator – Future Circular Collider, un inel subteran de aproximativ 91 de kilometri, proiectat să intre în funcțiune în anii 2040 și să exploreze proprietățile bosonului Higgs cu o precizie fără precedent.

Pentru fizicieni înseamnă răspunsuri noi la întrebări vechi

Deși Modelul Standard explică remarcabil de bine lumea particulelor, el nu poate răspunde la unele dintre cele mai importante întrebări ale științei, precum natura materiei întunecate, existența energiei întunecate sau motivul pentru care Universul este alcătuit aproape exclusiv din materie și nu din antimaterie.

Tocmai de aceea, fiecare nouă particulă descoperită și fiecare abatere observată în experimentele de la CERN ar putea reprezenta primul pas către o nouă revoluție în fizică.