China: Opt morţi şi 17 răniţi în urma unui atac cu cuţitul la o şcoală din estul ţării

„La ora 18:30, un atac prin înjunghiere a avut loc la Institutul Vocaţional de Arte şi Tehnologie Wuxi din provincia Jiangsu şi s-a soldat cu opt morţi şi 17 răniţi”, a declarat poliţia din oraşul Yixing, unde a avut loc tragedia.

Autorităţile au adăugat că suspectul a fost „arestat la faţa locului”.

Massacre at school in China leaves 8 dead and 17 injured



A 21-year-old graduate carried out a knife attack at his former school in Yixing, Jiangsu province.



The attacker, who did not receive his diploma, returned to seek revenge. pic.twitter.com/KvDqsUnFzX