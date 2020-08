Chipul lui Donald Trump, sculptat pe Muntele Rushmore? Reacţia preşedintelui SUA: Fake news, dar „o idee bună”

Preşedintele Americii, Donald Trump, a negat afirmaţia făcută de New York Times, cum că şi-ar dori să aibă chipul sculptat pe Muntele Rushmore, relatează Forbes.

Totuşi, Trump a spus şi că „ar fi o idee bună”.

Preşedintele Americii, cunoscut pentru tendinţa de a răspândi fake news-uri pe Twitter, acuză că informaţia despre dorinţa sa de a avea chipul pe Muntele Rushmore este chiar un „fake news”.

This is Fake News by the failing @nytimes & bad ratings @CNN. Never suggested it although, based on all of the many things accomplished during the first 3 1/2 years, perhaps more than any other Presidency, sounds like a good idea to me! https://t.co/EHrA9yUsAw