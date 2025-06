Cine este Jeff Bezos miliardarul care a câștigat revoluția comercială cu Amazon și acum pariază pe cursa spațială

Jeffrey Preston Bezos s-a născut la Albuquerque, în New Mexico, pe 12 ianuarie 1964, iar la 61 de ani este unul dintre cei mai bogați și influenți antreprenori de pe planetă. În copilărie, era pasionat de tehnologie și inginerie, absolvind Princeton și afirmându-se în lumea informaticii și a comerțului electronic. Astăzi este cunoscut pentru că a fondat Amazon și Blue Origin și pentru că a cumpărat Washington Post, cu bani gheață.

Dar povestea sa este legată și de evenimente personale și mediatice: se căsătorește cu partenera sa, jurnalista Lauren Sánchez, la Veneția, într-o petrecere fastuoasă și extrem de controversată, care atrage atenția și polemicile asupra orașului Dogilor, scrie Fanpage.

Jeff Bezos a crescut în Houston, Texas, după ce mama sa, Jacklyn Gise, s-a recăsătorit cu Miguel Bezos, un emigrant cubanez care l-a adoptat pe Jeff și i-a dat numele său de familie. Încă de mic, Bezos a dat dovadă de curiozitate și talent pentru tehnologie: a construit un sistem de alarmă electronic pentru a-și ține frații la distanță și a devenit pasionat de calculatoare și știință. Absolvent al Miami Palmetto High School și câștigător al Silver Knight Award în 1982, a absolvit Princeton în 1986, cu o diplomă în inginerie electronică și informatică.

După ce a lucrat pe Wall Street și la fondul DE Shaw & Co., în 1994 Bezos a renunțat la un loc de muncă sigur și profitabil pentru a fonda în garajul său din Seattle „Cadabra” (ulterior Amazon), o librărie online care avea să crească până să devină cea mai mare platformă de comerț electronic din lume. Din 1997, Amazon este listată la Nasdaq, iar în 2005 intră în indicele S&P 500. În anii următori, Bezos și-a lărgit orizonturile: în 2000 a creat Blue Origin pentru a explora spațiul, iar în 2013 a achiziționat Washington Post, contribuind la renașterea digitală și editorială a celebrului cotidian.

Dacă Amazon a fost cu siguranță revoluția sa comercială, Blue Origin a fost pariul său pe noua cursă spațială. Fondată în 2000, compania își propune să facă zborurile spațiale accesibile și sigure, pregătind terenul pentru viitoare explorări și transporturi în afara atmosferei terestre. În 2013, odată cu achiziționarea Washington Post pentru suma de 250 de milioane de dolari, Bezos și-a asigurat o poziție cheie în lumea mass-media și a informației, extinzându-și și mai mult influența.

Reaching apogee isn’t just the highest point during flight. It’s a defining moment. pic.twitter.com/MYGvD6QeS2

— Blue Origin (@blueorigin) May 31, 2025