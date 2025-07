Clima extremă a devenit „noul normal” în Marea Britanie, avertizează oamenii de știință

Conform The Guardian, Regatul Unit se confruntă cu o schimbare climatică accelerată, în care temperaturile extreme și precipitațiile intense devin tot mai frecvente, arată analiza „State of the UK Climate 2024”.

Oamenii de știință subliniază că recordurile meteorologice sunt depășite constant, iar astfel de fenomene au devenit „noul normal”.

Potrivit datelor colectate de la sute de stații meteorologice, numărul zilelor cu temperaturi cu 5°C peste media perioadei 1961-1990 s-a dublat în ultimul deceniu.

Zilele cu 8°C peste media s-au triplat, iar cele cu 10°C peste normă s-au înmulțit de patru ori.

În același timp, intensitatea precipitațiilor s-a amplificat semnificativ, cu o creștere de 50% a lunilor în care cantitatea de ploaie a fost de două ori mai mare decât media.

Experții estimează că temperaturile ridicate de astăzi vor deveni medii până în 2050 și considerate răcoroase până în 2100.

Între timp, fenomenele de iarnă, precum zilele cu îngheț, devin tot mai rare, cu 14 zile mai puține în ultimul deceniu față de media 1931-1990.