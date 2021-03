COMENTARIU Bogdan Nicolae | Israelul, expus

Nu este vorba despre instabilitatea politică a ultimilor doi ani, în care semestrial a organizat alegeri parlamentare. Nu e vorba despre bătăliile politice de peste aproximativ trei săptămâni. Nu este vorba nici măcar despre dedesubturile acordurilor de pace cu lumea arabă, scandalurile de corupţie sau acţiunile deschise în instanţă care îl vizează pe premierul Benjamin Netanyahu. Este ceva mult mai profund.

Insecuritate, la înaltă rezoluţie

În weekend-ul care tocmai a trecut, au apărut în presă imagini cu două locaţii de maximă importanţă pentru interesele de securitate ale Israelului şi care până acum au fost foarte departe de ochii curioşilor. Pe baza imaginilor satelitare captate la o rezoluţie de 0,5 metri de către compania Planet Labs, jurnaliştii de la Associated Press au expus lucrări recente în perimetrul Centrului de cercetări nucleare „Shimon Peres” din deşertul Negev, de lângă localitatea Dimona. Alertaţi de acest precedent, ziariştii de la Haaretz au aflat că aceeaşi companie a obţinut imagini şi cu privire la o altă locaţie considerată „top secret”, respectiv Baza Aeriană Kanaf 2, situată la vest de localitatea Beit Shemesh, unde sunt amplasate sisteme de rachete sol-sol.

Progresul tehnologic pune capăt unor decenii de protecţie americană pentru Israel. Până în vara lui 2020, amendamentul Kyl-Bingaman, cum mai este cunoscută secţiunea 1064 din Legea de autorizare a apărării nr. 104-201 din 1997, a limitat drepturile entităţilor non-federale americane de a colecta, disemina, declasifica sau distribui imagini obţinute din satelit cu privire la Israel. Toate aceste activităţi erau posibile numai în cazul în care imaginile nu ar fi fost mai detaliate sau mai precise decât alte imagini din satelit ale Israelului, disponibile din surse comerciale. În practică, acest lucru a însemnat o „barieră” de vizibilitate, în care rezoluţia nu a coborât sub doi metri. Detaliile din teren ar fi putut să fie distinse dacă dimensiunile lor ar fi fost mai mari sau egale cu 2x2 metri.

Însărcinat cu monitorizarea continuă a pieţei globale sub incidenţa amendamentului Kyl-Bingaman privind Israelul, Departamentul de comerţ al SUA a semnalat că pe piaţă au apărut şi sunt uşor accesibile surse capabile să obţină imagini prin teledetecţie spaţială cu rezoluţie de sub doi metri. Conform datelor culese de analişti din cadrul Comitetului consultativ pentru teledetecţie în scopuri comerciale, organism aparţinând de Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (NOAA) a SUA, la jumătatea anului trecut, 12 companii din 8 ţări operau sateliţi capabili să producă imagini cu rezoluţii sub 2 metri, precum şi 13 naţiuni care operau sateliţi cu dublă utilizare cu capacităţi similare. Alte peste 20 de sisteme de sateliţi de înaltă rezoluţie din 12 ţări se află în diferite faze de dezvoltare.

Analiştii comisiei de reglementare a activităţilor comerciale de teledetecţie spaţială au certificat suplimentar faptul că imagini cu rezoluţie înaltă despre Israel sunt sistematic şi uşor accesibile direct de la entităţi din afara SUA, dar şi de la intermediari care se găsesc atât în străinătate, cât şi pe teritoriul SUA. Neintrând sub incidenţa amendamentului Kyl-Bingaman, distribuitorii din SUA pot colabora cu furnizori străini de imagini prin satelit şi pot vinde imagini satelitare ale Israelului fără restricţii.

Ca urmare, din 21 iulie 2020, autoritatea federală competentă poate acorda companiilor americane licenţa de a obţine şi distribui imagini satelitare ale Israelului la înaltă rezoluţie, coborând pragul rezoluţiei de la 2 metri la 0,4 metri. Orice rezoluţie sub 0,4 metri va rămâne în continuare interzisă entităţilor non-federale americane, iar Departamentul de comerţ al SUA încurajează terţii să raporteze informaţii despre existenţa şi capacităţile unor furnizori comerciali de imagistică satelitară, în situaţia în care performanţa acesteia este superioară limitei actuale. Indiferent de procedeul prin care se obţin, aceste imagini din satelit tind să aibă o acurateţe în creştere şi un potenţial de risc în creştere.

Schimbări de optică, la propriu şi la figurat

Comisia de reglementare a activităţilor comerciale de teledetecţie din SUA a contactat 16 operatori sau re-distribuitori de imagistică satelitară de înaltă rezoluţie. Dintre aceştia, 5 au confirmat că vând imagini ale Israelului cu rezoluţie sub 2 metri, 7 au susţinut că nu vând astfel de imagini, iar restul de 4 fie au răspuns neconcludent, fie au evitat să dea vreun răspuns.

Certitudinea comerţului cu imagini care pot devoala mai mult din ceea ce până acum SUA şi Israelul au păzit cât s-a putut de bine este un factor care schimbă optica, pe măsura îmbunătăţirii rezoluţiei la care imaginile din satelit sunt realizate.

Este foarte probabil ca expunerea activităţilor de la Dimona să nu fie o mare cucerire. Centrul de cercetări nucleare are o vechime de circa 60 de ani, astfel că lucrările observate din satelit ar putea să fie legate de măsuri necesare de scoatere din uz şi de conservare a anumitor instalaţii. Pe de altă parte, acest lucru nu diminuează riscurile şi nici nu elimină complet interesul unor forţe ostile Israelului de a exploata orice vulnerabilitate nou-apărută. La fel şi în cazul amplasării sistemelor de rachete ale Israelului.

Imagistica satelitară, un ocean înroşit

Planet Labs, Maxar, SkySat, Earth Observing System şi alţii sunt acum în competiţie pe piaţa de servicii şi produse analitice din imagistica satelitară. De la permisele pentru explorarea unor resurse de hidrocarburi sau construcţia de conducte de petrol şi de gaze, până la planificarea construcţiilor civile şi urmărirea navelor maritime sau a avioanelor, aceste companii au o piaţă în expansiune şi vor să răspundă unei concurenţe acerbe în domenii precum agricultură de mare precizie, geo-marketing, management al dezastrelor, planificare urbanistică şi planificare forestieră.

Dincolo de utilitatea lor pentru mediul de business, există în mod evident şi o utilitate pentru domeniul militar, iar entităţile potenţial beneficiare nu sunt exclusiv guverne cu interese de securitate legitime. În cazul Israelului, dacă aducem în ecuaţie avansul pe care Iranul l-a declarat în privinţa capacităţilor sale balistice, accesul comercial al unor terţi la imagini satelitare cu rezoluţie foarte mare înseamnă un nivel de risc crescut pentru securitatea naţională.

Noi înşine ar trebui să ne întrebăm care mai este starea de securitate a României şi cât de bine se vede ea din satelit, măcar din acest moment.