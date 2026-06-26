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Comisia Europeană propune prelungirea cu încă un an a protecției acordate persoanelor care fug din Ucraina

Comisia Europeană propune prelungirea cu un an a protecției temporare pentru persoanele care au fugit din Ucraina din cauza războiului.
Comisia Europeană propune prelungirea cu încă un an a protecției acordate persoanelor care fug din Ucraina
Maria Nițu
26 iun. 2026, 14:30, Știri externe
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Comisia Europeană a propus vineri prelungirea cu încă un an a protecției temporare acordate persoanelor care fug din Ucraina din cauza războiului declanșat de Rusia.

Măsura ține cont și de capacitatea Ucrainei de a se apăra, iar instituția europeană de la Bruxelles își reafirmă sprijinul pentru Kiev „atât timp cât va fi necesar”, se arată într-un comunicat.

Comisia a precizat că războiul de agresiune „neprovocat”, început în februarie 2022, continuă, iar situația din Ucraina rămâne problematică. Din acest motiv, propunerea are două obiective centrale.

Primul este asigurarea stabilității juridice și a predictibilității pentru persoanele strămutate, prin extinderea protecției temporare până la 4 martie 2028.

Comisia a declarat, de asemenea, că nevoia de protecție pentru cei care au fugit din Ucraina rămâne în continuare evidentă.

Al doilea obiectiv este această legătură dintre sprijinul oferit refugiaților și capacitatea Ucrainei de a-și continua apărarea în fața agresiunii Rusiei.

În acest context, protecția nu va fi acordată, în mod obișnuit, persoanelor nou-sosite care nu au permisiunea autorităților ucrainene de a părăsi țara, având în vedere obligațiile militare.

Comisia Europeană cere și statelor membre să pregătească trecerea treptată de la protecția temporară, conform unei recomandări din 2025.

Aceasta ar putea include fie obținerea unui statut de rezidență pe termen lung, fie revenirea voluntară și reintegrarea în Ucraina atunci când situația o va permite. În multe state acest proces a început deja.

În paralel, Comisia Europeană va lucra împreună cu statele membre ale Uniunii și autoritățile ucrainene la un program-pilot de întoarcere voluntară și reintegrare.

Acesta va oferi sprijin concret pentru cei care aleg să se întoarcă, inclusiv în domenii precum locuri de muncă, locuințe și educație în Ucraina.

Trimisul special al Uniunii Europene pentru ucraineni, Ylva Johansson, va continua dialogul cu statele membre și cu autoritățile de la Kiev pe acest subiect. Ce urmează în continuare este ca propunerea să fie adoptată de Consiliul Uniunii Europene.

Context

În prezent, aproximativ 4,4 milioane de persoane strămutate din Ucraina beneficiază de protecție temporară în Uniunea Europeană. Numărul lor a rămas aproximativ același, deși a avut o ușoară creștere din 2024.

Statele membre au oferit sprijin într-o măsură destul de mare, inclusiv cazare, asistență medicală, educație și acces la locuri de muncă, ca parte a solidarității față de cei afectați de război.

Dacă situația din Ucraina se schimbă și permite întoarcerea treptată și reintegrarea, Comisia poate propune Consiliului UE suspendarea protecției temporare înainte de termenul stabilit inițial.

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