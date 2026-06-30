Comisia Europeană schimbă regulile pentru industria siderurgică a UE. Noi măsuri de protecție de la 1 iulie

Uniunea Europeană introduce un nou regulament pentru a proteja industria siderurgică de efectele supracapacității globale, măsură care va intra în vigoare la 1 iulie 2026.

Autoritățile europene spun că este un pas extrem de important pentru menținerea pe termen lung a unei industrii strategice pentru economie.

Comisia Europeană a publicat deja regulamentul de aplicare, care stabilește cum vor fi împărțite contingentele tarifare către partenerii comerciali ai Uniunii Europene.

Potrivit unui comunicat al Comisiei, noul sistem include cote globale reduse și taxe mai mari pentru importurile care depășesc aceste limite, iar scopul de a proteja producătorii europeni după expirarea vechii măsuri de salvgardare.

Repartizarea cotelor se face pe baza unor criterii bine stabilite în noul regulament privind oțelul, oferind un acces previzibil la piața europeană pentru furnizorii din afara UE.

În același timp, autoritățile spun că este păstrată diversitatea ofertei pentru utilizatorii din industrie din interiorul Uniunii.

Potrivit Comisiei Europene, sistemul a fost gândit astfel încât să reducă impactul asupra partenerilor din acordurile de liber schimb, dar nu se dorește slăbirea eficienței măsurii.

În prezent, aproximativ 80% din importurile de oțel ale UE provin din astfel de parteneriate.

Jumătate din cota anuală de 18,3 milioane de tone este rezervată acestor parteneri preferențiali, iar cealaltă jumătate rămâne valabilă pentru toți ceilalți exportatori, fără discriminare.

Astfel, statele partenere din acordurile de liber schimb vor avea în continuare acces la piața europeană, chiar și în condițiile noilor reduceri estimate la 47%.

Comisia Europeană a precizat că a avut discuții cu partenerii internaționali în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, iar mai mulți dintre aceștia au acceptat provizoriu noile cote alocate.

Pentru a permite aplicarea rapidă a noilor reguli, a fost activată procedura de urgență, ceea ce înseamnă că statele membre vor vota în termen de 14 zile, iar regulamentul va fi valabil cel mult șase luni, până la finalizarea procedurilor obișnuite din 2026.

Ulterior, măsura va fi analizată din nou în cadrul comitetelor statelor membre, în procedura standard.

Context

Regulamentul face parte din strategia UE de răspuns la supraproducția globală de oțel, considerată o problemă care distorsionează piața internațională.

Noua politică prevede taxe de 50% pentru importurile care depășesc cotele stabilite și introduce și reguli de trasabilitate, inclusiv obligativitatea de a declara unde are loc procesul de topire și turnare.

Toate aceste măsuri au loc pentru că UE vrea să protejeze locurile de muncă din industrie și să ofere producătorilor europeni spațiu pentru investiții în tehnologii mai curate.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a inclus sectorul siderurgic printre prioritățile economice ale Uniunii, atât în „Busola competitivității pentru UE”, cât și în „Planul de acțiune pentru oțel și metale”.