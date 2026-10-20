Comisia Europeană vrea să simplifice procedurile pentru angajații detașați în UE. Când ar putea intra în vigoare noul sistem

Noul sistem ar putea reduce birocrația pentru companiile care își trimit angajații să lucreze în alte țări europene și este așteptat să devină operațional spre sfârșitul anului 2027.

Executivul european a transmis marți, pentru Reuters, că evaluează modul în care principiul „o singură dată” ar putea fi aplicat atât certificatelor A1, cât și noului sistem de declarații electronice pentru lucrătorii detașați. Obiectivul este reducerea formalităților administrative și facilitarea activității companiilor care operează în mai multe state membre.

„Aceste două proceduri ar putea fi apropiate atât din perspectiva tehnică, cât și din perspectiva utilizatorilor, odată ce portalul comun pentru declarațiile electronice privind detașarea lucrătorilor va fi disponibil”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Certificatele A1 și declarațiile electronice pentru angajații detașați în UE

Certificatele A1 atestă faptul că angajații care lucrează temporar într-o altă țară rămân asigurați în sistemul de securitate socială al statului de origine. Aceste documente sunt importante pentru stabilirea legislației de securitate socială aplicabile lucrătorilor detașați și pentru evitarea obligațiilor administrative neclare pentru angajatori.

Companiile au reclamat de mult timp volumul de documente și formalitățile asociate obținerii certificatelor A1. Potrivit datelor citate în relatarea Reuters, peste 5,6 milioane de astfel de certificate au fost emise în Europa în 2024.

În paralel, Parlamentul European a aprobat legislația care stabilește un sistem electronic comun pentru declararea lucrătorilor detașați. Acesta va include un portal la nivelul Uniunii Europene și un formular standardizat, prin intermediul căruia companiile vor putea informa autoritățile atunci când trimit temporar angajați într-un alt stat membru.

Prin apropierea celor două proceduri, instituțiile europene urmăresc să reducă sarcinile administrative pentru angajatori și să faciliteze transmiterea informațiilor către autoritățile naționale.

Noul sistem european pentru angajații detașați promite mai puțină birocrație

Înaintea votului din Parlamentul European, Johan Danielsson, unul dintre raportorii dosarului, a susținut că noul sistem poate reduce birocrația fără să afecteze drepturile lucrătorilor.

„Cred că noul portal pentru declarațiile electronice privind lucrătorii detașați ar putea fi un exemplu al modului în care simplificarea poate fi realizată fără dereglementare”, a afirmat acesta.

La rândul său, Andreas Schwab, celălalt coraportor, a descris propunerea drept un pas important către simplificarea procedurilor de detașare a angajaților.

Confederația Europeană a Sindicatelor a transmis că forma finală a legislației consolidează protecția lucrătorilor și rolul inspectorilor de muncă.

Cu toate acestea, eficiența noului sistem va depinde de numărul statelor membre care vor decide să participe. Asociația germană a industriei de inginerie VDMA a salutat adoptarea legislației, dar a avertizat că simplificarea va avea efecte concrete numai dacă mecanismul va fi utilizat pe scară largă.

Reprezentanții organizației au atras atenția că, în cazul în care doar câteva țări vor participa la procedura voluntară, companiile vor continua să se confrunte cu cerințe administrative diferite de la un stat la altul.

Când ar putea deveni operațional portalul european pentru angajații detașați

Comisia Europeană nu a estimat câte state membre vor adera la noul sistem. Potrivit instituției, țările care vor dori să participe vor trebui să informeze Bruxelles-ul cu cel puțin șase luni înainte de aderare.

Platforma este așteptată să devină operațională spre sfârșitul anului 2027. Până atunci, Comisia va continua să analizeze modalitățile prin care procedurile existente pot fi apropiate din punct de vedere tehnic și administrativ.

Pentru companiile care detașează angajați în interiorul Uniunii Europene, noul mecanism ar putea însemna mai puține formalități și proceduri mai uniforme. Impactul efectiv va depinde însă de participarea statelor membre și de modul în care sistemul electronic va fi integrat în practicile administrative naționale.