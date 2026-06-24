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Controversă în Belgia. Un ministru recomandă piscina, berea și grătarul pentru a face față căldurii

Ministrul apărării din Belgia, Theo Francken, a generat o amplă controversă politică și mediatică după ce a ironizat valul de căldură care afectează țara și a făcut comentarii considerate de mulți drept nepotrivite în contextul temperaturilor extreme.
Controversă în Belgia. Un ministru recomandă piscina, berea și grătarul pentru a face față căldurii
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
24 iun. 2026, 17:43, Știri externe
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Declarațiile sale au fost publicate pe rețelele sociale într-o perioadă în care autoritățile avertizează populația cu privire la riscurile asociate caniculei, scrie EFE.

Ministrul a reacționat ironic la situația meteorologică, afirmând că „avem și noi două zile de căldură și se pare că vom muri cu toții din nou”, criticând totodată presa pentru modul în care prezintă fenomenul. Theo Francken a adăugat că își va petrece timpul liber „cu o piscină, o bere rece Stella și un grătar”, recomandând populației să se bucure de vremea caldă.

Comentariile au fost publicate chiar înainte ca temperaturile să atingă valori ridicate în întreaga țară, în contextul în care autoritățile meteorologice au emis avertizări succesive privind canicula.

Reacții politice și sociale

Declarațiile ministrului au fost intens criticate de mai mulți politicieni, jurnaliști și comentatori publici. Criticii au subliniat că mesajul minimalizează impactul real al căldurii extreme asupra categoriilor vulnerabile, precum persoanele care lucrează în aer liber sau cei fără acces la aer condiționat.

Filozoful Seppe De Meulder a evidențiat într-un editorial că nu toți cetățenii au acces la condiții confortabile precum birouri răcoroase sau piscine private. La rândul său, politicianul liberal francofon Michel Henrion a acuzat o abordare de tip „populism climatosceptic”, în timp ce mai multe publicații belgiene au pus sub semnul întrebării responsabilitatea discursului public al ministrului.

Belgia continuă să fie afectată de un val de căldură intens, care a dus deja la perturbări semnificative în infrastructura publică. Serviciile de transport feroviar și rutier au fost afectate, unele cursuri școlare au fost suspendate, iar obiective turistice importante, inclusiv Atomium din Bruxelles, au fost temporar închise.

Autoritățile sanitare avertizează că temperaturile ridicate pot avea efecte serioase asupra sănătății populației, în special în rândul vârstnicilor și al persoanelor vulnerabile.

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