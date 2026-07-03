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Copiii românilor din Austria pot învăța gratuit limba maternă în școlile publice. Ce trebuie să facă părinții

Elevii români care învață în sistemul public de învățământ din Austria pot urma cursuri de limba română ca limbă maternă, organizate în cadrul școlilor austriece, a transmis Ambasada României la Viena.
Copiii românilor din Austria pot învăța gratuit limba maternă în școlile publice. Ce trebuie să facă părinții
Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
03 iul. 2026, 17:50, Știri externe
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Potrivit reprezentanței diplomatice, programul este asigurat de sistemul public de învățământ din Austria, prin inspectoratele școlare din fiecare land.

Limba română este predată în școli primare și gimnazii

În prezent, limba română este predată ca limbă maternă în școlile primare (Volksschule) și în gimnazii (Allgemeinbildende höhere Schule).

Cursurile au statut de materie opțională și nu sunt notate. Participarea elevilor este însă consemnată în certificatul final de studii, prin mențiunea „teilgenommen” („a participat”).

Implementarea programului este coordonată de inspectoratul școlar din fiecare land (Bildungsdirektion).

Ambasada României precizează că lista persoanelor de contact responsabile de predarea limbii materne în fiecare land este disponibilă pe site-ul dedicat educației multilingve din Austria.

Părinții trebuie să depună o cerere la școală

Reprezentanții ambasadei îi încurajează pe părinții interesați să informeze conducerea școlii că doresc înscrierea copiilor la cursurile de limba română, disponibile în oferta educațională pentru anul 2026 – 2027.

Solicitarea se face prin completarea unui formular disponibil pe platforma dedicată educației multilingve din Austria, care trebuie depus ulterior la secretariatul unității de învățământ unde este înscris elevul.

Potrivit legislației austriece, decizia privind organizarea cursurilor aparține inspectoratului școlar din fiecare land și este luată în funcție de numărul solicitărilor primite și de resursele disponibile.

Românii, una dintre cele mai mari comunități străine din Austria

Românii formează una dintre cele mai importante comunități străine din Austria. Potrivit datelor oficiale ale autorităților austriece, la începutul anului 2026 în Austria locuiau aproximativ 155.700 de cetățeni români, ceea ce îi plasează printre cele mai numeroase comunități de cetățeni ai Uniunii Europene din această țară.

Cei mai mulți români trăiesc în Viena, unde este concentrată cea mai mare parte a diasporei românești. Comunități numeroase există și în landurile Austria Inferioară (Niederösterreich), Austria Superioară (Oberösterreich), Stiria (Steiermark), Salzburg și Tirol, în special în marile centre urbane precum Viena, Linz, Graz, Salzburg și Innsbruck.

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