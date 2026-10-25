Coreea de Nord acuză Coreea de Sud la ONU că a fabricat incidentul cu mine antipersonal din zona demilitarizată

Phenianul susține că Seulul folosește acest incident pentru a prezenta lucrările de la graniță drept o incursiune militară, potrivit agenției de presă de stat KCNA.

În scrisoarea transmisă Organizației Națiunilor Unite, reprezentantul Coreei de Nord a avertizat că încălcarea suveranității țării sale ar putea determina un răspuns în legitimă apărare. Documentul a fost menționat de presa de stat nord-coreeană luni, după ce autoritățile de la Phenian au contestat responsabilitatea pentru explozia produsă în zona demilitarizată dintre cele două state.

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Incidentul la care face referire scrisoarea s-a produs pe 21 septembrie, în Zona Demilitarizată (DMZ), și s-a soldat cu rănirea gravă a doi militari sud-coreeni.

Ulterior, autoritățile de la Seul au afirmat că exploziile au fost provocate de mine amplasate de Coreea de Nord la sud de Linia de Demarcație Militară, care traversează zona demilitarizată. Comandamentul ONU a precizat că amplasarea unei mine nord-coreene dincolo de această linie a reprezentat o încălcare a armistițiului.

Phenianul a negat că ar fi responsabil pentru incident și susține că autoritățile sud-coreene folosesc evenimentul pentru a prezenta activitățile desfășurate la graniță drept o amenințare militară.

În scrisoarea adresată Consiliului de Securitate al ONU, Coreea de Nord a acuzat, de asemenea, Coreea de Sud că a deschis focul asupra militarilor nord-coreeni. Phenianul a calificat aceste acțiuni drept o încălcare a Cartei ONU, care interzice amenințarea cu forța sau folosirea acesteia împotriva integrității teritoriale a unui alt stat.

Coreea de Nord acuză Coreea de Sud, în timp ce tensiunile de la graniță continuă

Autoritățile sud-coreene au declarat că folosesc avertismente transmise prin difuzoare și focuri de avertisment pentru a determina militarii nord-coreeni care trec de Linia de Demarcație Militară să se întoarcă pe teritoriul țării lor.

În ultimii ani, trupele nord-coreene au desfășurat lucrări de consolidare a frontierei, inclusiv construirea unor drumuri cu utilizare tactică, ridicarea de garduri și amplasarea de mine în apropierea Liniei de Demarcație Militară.

Pe fondul acestor tensiuni, Ministerul Apărării din Coreea de Sud a propus din nou, vinerea trecută, organizarea unor discuții militare cu Phenianul. Obiectivul anunțat al inițiativei este reducerea riscului unor confruntări accidentale la frontieră.

Schimbul de acuzații evidențiază persistența tensiunilor dintre cele două state, în pofida propunerii sud-coreene de reluare a dialogului militar. Zona Demilitarizată, instituită în urma armistițiului din 1953, rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte ale relației dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.