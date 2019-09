Coreea de Nord ar putea fi gata de lansarea unui submarin dotat cu rachete. Imaginile suprinse prin satelit | FOTO

Imaginile, obţinute de cărtre Institutul Middlebury şi de către Planet Labs, par să arate progresele întreprinse de Coreea de Nord în vederea finalizării lucrărilor pentru flota de la Şantierul Naval Sudic Sinpo, situat de-a lungul coastei centrale a statului, de la Marea Japonei.

Satellite images suggest North Korea is working to hide the launch of a missile submarine https://t.co/pynKBzW93B pic.twitter.com/8obBBLUhM2

Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a vizitat baza navală, în iulie, pentru a inspecta stadiul submarinului; conform analizelor întreprinse, acesta ar putea fi operaţional în prezent.

Satellite imagery indicate North Korea is building a ballistic missile submarine and may be making preparations to test a submarine-launched missile: https://t.co/espiuNUnln pic.twitter.com/0p5eiAVL5b