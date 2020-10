Cum au reacţionat două tinere când un urs le-a ieşit în cale. Animalul s-a ridicat în două labe şi a venit spre ele

Mai mult, una dintre turiste a avut curajul să imortalizeze acest moment şi a făcut un selfie cu animalul sălbatic. Din fericire, ursul nu a devenit agresiv şi a plecat fără să le rănească.

Experţii avertizează turiştii să nu interacţioneze direct cu animalele sălbatice în parcurile naţionale în care mai pot apărea acestea. Urşii bruni apar frecvent în zona Parcului Ecologic Chipinque, acolo unde au fost surprinse imaginile.

Mexico: Woman takes selfie with bear hiking trail.



The black bear approached the group of hikers then sniffed and nudged one of them, who managed to take a selfie while remaining calm.



