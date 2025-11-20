Cum s-a schimbat Spania la 50 de ani de la moartea dictatorului Francisco Franco

Egalitate, economie sau cultură: realitatea acelei Spanii alb-negru din 1975, care privea cu nerăbdare sfârșitul mult așteptat al unei dictaturi, are puțin sau nimic de-a face cu realitatea de astăzi. Cifrele care au definit acea țară nu seamănă deloc cu cele de astăzi, nici libertatea, mentalitatea sau modul de viață, notează EFE.

Primii pași către egalitate

Acel an, 1975, a fost anul în care femeile puteau deschide un cont bancar pe numele lor sau cumpăra un produs în rate fără permisiunea tatălui sau a soțului, deși aveau să mai treacă trei ani până când adulterul, concubinajul – concubinajul între două persoane care nu sunt căsătorite – și metodele contraceptive ar fi fost decriminalizate .

Divorțul a fost legalizat în 1981, iar patru ani mai târziu, avortul a fost dezincriminat în circumstanțele de viol, pericol pentru sănătatea mamei sau malformații fetale.

Cenzură, proteste sociale și greve

Într-un context politic și social turbulent, Spania visa la modernitatea Europei, protestele au umplut străzile, iar grevele pentru revendicarea drepturilor au început să se răspândească, ajungând chiar și în lumea spectacolului: în februarie 1975, teatrele au coborât cortina timp de nouă zile, iar chiar și Lola Flores și Sara Montiel s-au alăturat protestului.

Deși era o perioadă de cenzură, cântecele de protest ale unor artiști precum Joan Manuel Serrat și Luis Eduardo Aute câștigau teren. Pe vremea când internetul era încă un vis îndepărtat, nuditatea feminină era aproape inexistentă în cinematografia spaniolă, iar filmele străine precum „Emmanuelle” rămâneau interzise.

Vieți mai lungi, nașteri mai puține

În urmă cu cincizeci de ani, țara avea o populație mult mai mică decât are acum: pe atunci erau 35,3 milioane de locuitori și doar 165.000 de străini locuiau acolo, în timp ce acum populația ajunge la 49,3 milioane, iar aproape 7 milioane (14%) sunt imigranți, potrivit ultimelor date de la Institutul Național de Statistică (INE).

Speranța de viață a crescut de la 73 la 84 de ani, cea mai mare din Uniunea Europeană (UE) și printre cele mai mari din lume, iar populația este mai îmbătrânită: în 1975, aproximativ 10% aveau peste 65 de ani, comparativ cu 20,5% în prezent.

Ceea ce nu a crescut este numărul mediu de copii pe care femeile spaniole le au. În urmă cu cincizeci de ani era de 2,8 copii, dar acum este de 1,12; femeile devin mame pentru prima dată la o vârstă medie de 32,6 ani, în loc de 28, iar numărul nașterilor a scăzut de la 669.378 la 320.656.

María del Carmen și Antonio, cele mai comune nume din Spania a acelor vremuri, au fost înlocuite cu Lucía și Hugo.

Transformare economică profundă

În sfera economică, moartea dictatorului a marcat începutul unei profunde transformări economice în Spania , care în cincizeci de ani a multiplicat produsul intern brut cu patruzeci, a crescut valoarea exporturilor de peste o sută de ori și aproape a dublat numărul de angajați, un proces în care aderarea la Uniunea Europeană a fost esențială.

În această jumătate de secol, Spania a crescut mai mult decât alte țări europene din vecinătatea sa, reducând decalajul față de Italia și cu „o apropiere notabilă” de Franța, potrivit unui studiu realizat de Consiliul General al Economiștilor și Camera de Comerț Spaniolă.

Pe atunci, costul vieții crescuse vertiginos din cauza crizei petrolului din 1973, deși prețurile plătite de spaniolii de atunci – care aveau un Salariu Minim Interprofesional de 8.400 de pesetas pe lună (abia 51 de euro) față de 1.184 de euro în prezent – par astăzi de râs.

Puteai cumpăra un ziar cu 8 pesete (0,04 euro), o pâine costa în jur de 9 pesete (0,05 euro), un bilet dus la metrou aproximativ 6 pesete (0,03 euro), un litru de lapte costa în jur de 21 de pesete (0,13 euro), iar șoferii plăteau 24 de pesete (0,14 euro) pentru benzină.

În prezent, prețul mediu al unui ziar pe hârtie este de doi euro – acum se citesc digital, iar abonamentele variază de la 2 euro pe lună până la aproximativ 100 de euro pe an – o pâine și un litru de lapte costă mai mult de un euro, iar noi plătim 1,55 euro pentru un litru de combustibil.

Prețurile locuințelor

În urmă cu 50 de ani, viața era mult mai modestă în Spania: doar jumătate dintre gospodării aveau baie sau duș, telefonia fixă era limitată, iar mașina era un lux pentru puțin peste o treime din populație. Modelele auto emblematice ale vremii erau Seat 127 și, din 1975, Seat 131, alături de popularul Citroën 2CV.

Piața locuințelor era diferită: chiria era mult mai răspândită, iar garanțiile pentru apartamente erau mult mai mici, în timp ce puțini dețineau o a doua locuință. În prezent, deși s-au făcut progrese majore în reducerea sărăciei și a inegalităților, acestea nu au dispărut: aproximativ 4,3 milioane de persoane se confruntă cu excluziune socială severă, accentuată de instabilitatea muncii și de costurile tot mai ridicate ale locuințelor.