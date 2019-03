Cutremur cu magnitudinea de 6.1 produs în vestul Columbiei. Primele IMAGINI de pe străzi

Cutremurul s-a produs la 51 de kilometri nord-vest de oraşul Tula, la adâncimea de 113 km, ceea ce ar fi diminuat mişcarea telurică.

M6.0 #earthquake strikes 128 km NE of #Cali ( #Colombia ) 8 min ago. Read eyewitnesses' stories & share yours: https://t.co/gAVutez7U1 pic.twitter.com/fyeb8tw5Jn

Run out of home due to a Moderate 5.8 #earthquake #Terremoto #Temblor #Sismo near #Colombia 👀😱🛑 pic.twitter.com/y6koESZs3s