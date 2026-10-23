Cutremur de 5,5 în largul Siciliei. Școli evacuate la Palermo și alertă de tsunami

Epicentrul a fost localizat în mare, la aproximativ 63 de kilometri de Leni, cea mai apropiată localitate din arhipelagul Eolian, la o adâncime de circa nouă kilometri, potrivit Il Messaggero. Magnitudinea a fost estimată inițial la 5,0, apoi revizuită la 5,5 de Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV). Cutremurul a fost simțit de la Palermo, Trapani și Messina până la Catania, dar și în Calabria, la Reggio Calabria și Catanzaro.

Școli și tribunale evacuate

La Palermo, centrala pompierilor a fost blocată de apeluri, iar mulți oameni au ieșit în stradă. Aproximativ 300 de elevi și profesori ai unui liceu din centrul istoric s-au adunat în piața din fața Catedralei. A fost evacuată și o școală din Partanna Mondello, iar la Trapani a fost evacuat palatul de justiție. „A fost foarte puternic și lung”, a povestit un comerciant de pe insula Ustica.

Primarul orașului Palermo, Roberto Lagalla, a confirmat că nu există victime și le-a cerut oamenilor să nu iasă cu bărcile pe mare.

Alerta de tsunami, ridicată după o oră

Sistemul național de alertă pentru tsunami a emis o alertă de nivel portocaliu pentru zonele de coastă expuse. Protecția Civilă siciliană a pus primăriile în stare de alertă. Alerta a fost închisă după aproximativ o oră. „Nu am detectat variații ale nivelului mării, nu a existat tsunami”, a declarat un reprezentant INGV.

Pe insula Filicudi s-a prăbușit un perete de stâncă din spatele satului, iar pe Alicudi și în vestul insulei Lipari au fost semnalate mici alunecări de teren, fără pagube importante.

Un șir de cutremure început de luni

Seria de seisme a început în noaptea de 20 octombrie. Numai vineri, înainte de cutremurul principal, s-au produs mai multe seisme: unul de 3,9 la 10:02, unul de 4,3 la 11:51 și unul de 3,6 la 11:56. La mai puțin de șase minute după cutremurul de 5,5 a urmat unul de 4,0. Epicentrul se află la aproximativ 30 de kilometri nord de insula Alicudi și la circa 50 de kilometri de Marsili, un vulcan submarin.