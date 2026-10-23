Cutremur de 5,5 în largul Siciliei. Școli evacuate la Palermo și alertă de tsunami

Epicentrul a fost localizat în mare, la aproximativ 63 de kilometri de Leni, cea mai apropiată localitate din arhipelagul Eolian, la o adâncime de circa nouă kilometri, potrivit Il Messaggero. Magnitudinea a fost estimată inițial la 5,0, apoi revizuită la 5,5 de Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV). Cutremurul a fost simțit de la Palermo, Trapani și Messina până la Catania, dar și în Calabria, la Reggio Calabria și Catanzaro.
La Palermo, centrala pompierilor a fost blocată de apeluri, iar mulți oameni au ieșit în stradă. Aproximativ 300 de elevi și profesori ai unui liceu din centrul istoric s-au adunat în piața din fața Catedralei. A fost evacuată și o școală din Partanna Mondello, iar la Trapani a fost evacuat palatul de justiție. „A fost foarte puternic și lung”, a povestit un comerciant de pe insula Ustica.
Primarul orașului Palermo, Roberto Lagalla, a confirmat că nu există victime și le-a cerut oamenilor să nu iasă cu bărcile pe mare.
Sistemul național de alertă pentru tsunami a emis o alertă de nivel portocaliu pentru zonele de coastă expuse. Protecția Civilă siciliană a pus primăriile în stare de alertă. Alerta a fost închisă după aproximativ o oră. „Nu am detectat variații ale nivelului mării, nu a existat tsunami”, a declarat un reprezentant INGV.
Pe insula Filicudi s-a prăbușit un perete de stâncă din spatele satului, iar pe Alicudi și în vestul insulei Lipari au fost semnalate mici alunecări de teren, fără pagube importante.
Seria de seisme a început în noaptea de 20 octombrie. Numai vineri, înainte de cutremurul principal, s-au produs mai multe seisme: unul de 3,9 la 10:02, unul de 4,3 la 11:51 și unul de 3,6 la 11:56. La mai puțin de șase minute după cutremurul de 5,5 a urmat unul de 4,0. Epicentrul se află la aproximativ 30 de kilometri nord de insula Alicudi și la circa 50 de kilometri de Marsili, un vulcan submarin.