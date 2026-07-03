Cutremur de 6,2 în Indonezia. Autoritățile au exclus riscul producerii unui tsunami

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul s-a produs la ora 11:31, ora locală (02:31 GMT), la o adâncime de 120 de kilometri, la aproximativ 58 de kilometri vest de orașul Tobelo, din provincia North Maluku. Până la această oră, autoritățile nu au raportat victime sau distrugeri provocate de cutremur, transmite Euronews.

Martor: „Scaunul a început să se legene”

Locuitorii din zonele apropiate au resimțit mișcarea seismică, iar unii spun că au intrat în panică din cauza experiențelor anterioare. „Stăteam și beam o cafea la un chioșc de pe marginea drumului când, dintr-odată, scaunul a început să se legene. M-am speriat pentru o clipă, pentru că încă sunt marcat de cutremurele din trecut”, a declarat Umar Abbas, un locuitor din orașul Ternate, aflat la aproximativ 114 kilometri de epicentru, pentru presa internațională.

⚠️ UPDATE: Footage emerges as a strong 6.2 magnitude earthquake strikes the Maluku Sea near Dagasuli Island, Indonesia. Widely reported across North Maluku. Gempa – Indonesia – Maluku – Lindol – Sismo https://t.co/qt4ir86ZBS pic.twitter.com/FOWcELZZS5 — GeoTechWar (@geotechwar) July 3, 2026

Nu există risc de tsunami

Agenția de Meteorologie, Climatologie și Geofizică din Indonezia (BMKG) a precizat că seismul nu prezintă risc de tsunami. Autoritățile continuă monitorizarea situației, însă până în acest moment nu au fost semnalate efecte semnificative în zonele afectate.

Indonezia se află pe „Cercul de Foc al Pacificului” (Pacific Ring of Fire), una dintre cele mai active regiuni tectonice de pe planetă, unde se întâlnesc mai multe plăci tectonice. Din acest motiv, țara și statele vecine sunt afectate frecvent de cutremure și erupții vulcanice, unele dintre ele producând în trecut tsunamiuri devastatoare.