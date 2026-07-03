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Cutremur de 6,2 în Indonezia. Autoritățile au exclus riscul producerii unui tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 s-a produs vineri în estul Indoneziei, într-o zonă cunoscută pentru activitatea seismică intensă. Autoritățile au anunțat că nu există risc de tsunami, iar până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube materiale.
Cutremur de 6,2 în Indonezia. Autoritățile au exclus riscul producerii unui tsunami
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
03 iul. 2026, 08:15, Știri externe
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Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul s-a produs la ora 11:31, ora locală (02:31 GMT), la o adâncime de 120 de kilometri, la aproximativ 58 de kilometri vest de orașul Tobelo, din provincia North Maluku. Până la această oră, autoritățile nu au raportat victime sau distrugeri provocate de cutremur, transmite Euronews.

Martor: „Scaunul a început să se legene”

Locuitorii din zonele apropiate au resimțit mișcarea seismică, iar unii spun că au intrat în panică din cauza experiențelor anterioare. „Stăteam și beam o cafea la un chioșc de pe marginea drumului când, dintr-odată, scaunul a început să se legene. M-am speriat pentru o clipă, pentru că încă sunt marcat de cutremurele din trecut”, a declarat Umar Abbas, un locuitor din orașul Ternate, aflat la aproximativ 114 kilometri de epicentru, pentru presa internațională.

Nu există risc de tsunami

Agenția de Meteorologie, Climatologie și Geofizică din Indonezia (BMKG) a precizat că seismul nu prezintă risc de tsunami. Autoritățile continuă monitorizarea situației, însă până în acest moment nu au fost semnalate efecte semnificative în zonele afectate.

Indonezia se află pe „Cercul de Foc al Pacificului” (Pacific Ring of Fire), una dintre cele mai active regiuni tectonice de pe planetă, unde se întâlnesc mai multe plăci tectonice. Din acest motiv, țara și statele vecine sunt afectate frecvent de cutremure și erupții vulcanice, unele dintre ele producând în trecut tsunamiuri devastatoare.

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