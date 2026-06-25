Cutremur puternic în nordul Japoniei / Nu a fost emisă avertizare de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 s-a produs joi în largul coastei de nord-est a Japoniei, fiind resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Tokyo, potrivit AP.

Cutremurul s-a produs la puțin timp după cele două seisme care au zguduit Venezuela.

Autoritățile au anunțat că nu există risc de tsunami și că, până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube importante.

Potrivit Agenției Meteorologice din Japonia (JMA), seismul s-a produs în largul coastei prefecturii Iwate, la o adâncime de aproximativ 50 de kilometri.

Nu au fost raportate pagube

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a estimat inițial magnitudinea la 6,9.

Cutremurul a avut loc în timpul orei de vârf de joi dimineață și a fost resimțit în întreaga regiune de nord-est a Japoniei, dar și în capitala Tokyo.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Minoru Kihara, a declarat că nu există informații privind persoane rănite sau distrugeri semnificative.

Premierul Sanae Takaichi a anunțat că autoritățile evaluează situația și sunt pregătite să intervină dacă va fi necesar, îndemnând populația din zonele afectate să rămână vigilentă din cauza posibilității producerii unor replici.

Elevii au fost trimiși acasă

În orașul Hashikami, din prefectura Aomori, cursurile au fost suspendate preventiv după seism. Directoarea unei școli primare a declarat pentru postul public NHK că elevii aflați deja în unitatea de învățământ au fost trimiși în siguranță acasă, deși unii dintre ei s-au speriat și au izbucnit în plâns.

Compania East Japan Railway a suspendat temporar circulația unor trenuri de mare viteză și a unor linii locale pentru efectuarea verificărilor de siguranță.

Zona în care s-a produs seismul a mai fost afectată de alte cutremure în perioada recentă

Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate probleme la centralele și instalațiile nucleare din regiune, inclusiv la centrala Fukushima Daiichi, grav avariată în urma cutremurului și tsunamiului devastator din 2011, și la instalația de reprocesare a combustibilului nuclear uzat din prefectura Aomori.

Zona în care s-a produs seismul a fost afectată în ultimele luni de mai multe cutremure puternice, unul dintre acestea determinând autoritățile japoneze să emită, în decembrie, o avertizare preventivă privind posibilitatea producerii unui mega-cutremur.

Japonia este una dintre cele mai active zone seismice din lume, fiind situată pe Cercul de Foc al Pacificului, regiune în care se produce cea mai mare parte a activității seismice și vulcanice de pe glob.