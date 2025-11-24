Daily Mail achiziționează titlurile Telegraph pentru 500 de milioane de lire

Grupul Daily Mail and General Trust (DMGT) a ajuns la un acord pentru achiziționarea ziarelor Daily Telegraph și Sunday Telegraph pentru suma de 500 de milioane de lire, marcând o schimbare majoră în peisajul media britanic după ani de incertitudine privind proprietatea acestor publicații, anunță BBC.

Tranzacția are loc la scurt timp după prăbușirea ofertei RedBird Capital și urmează să fie aprobată de ministra culturii, Lisa Nandy, care va evalua propunerea în conformitate cu reglementările privind interesul public și influența externă în mass-media.

Achiziția vine după doi ani de instabilitate și oferte eșuate

Titlurile Telegraph au fost blocate într-o perioadă de incertitudine timp de peste doi ani, după ce consorțiul RedBird IMI a achitat datoriile familiei Barclay în speranța dobândirii controlului.

Tentativa lor a fost blocată săptămâna trecută, pe fondul opoziției politice și al îngrijorărilor legate de finanțarea asociată Emiratelor Arabe Unite.

Oferta DMGT repoziționează acum Telegraph sub umbrela unui important grup media britanic, care deține și Daily Mail, i Paper, Metro, New Scientist și Mail on Sunday.

Necesitatea protejării pluralității media

Ministra culturii Lisa Nandy va analiza tranzacția într-un context marcat de temeri privind riscul ca presa britanică să fie controlată de un număr redus de proprietari.

Parlamentari precum Dame Caroline Dineage și membri ai Partidului Liberal Democrat au insistat asupra unei examinări stricte pentru a proteja diversitatea editorială și concurența.

Guvernul a modificat recent legislația, limitând participarea fondurilor suverane străine la maximum 15% în presa britanică.

DMGT promite independență editorială și planuri de expansiune globală

Președintele DMGT, Lord Rothermere, a elogiat istoria Telegraph și a promis susținere pentru redactorul-șef Chris Evans prin investiții suplimentare în redacție și planuri de extindere internațională.

DMGT și RedBird IMI se așteaptă ca tranzacția să avanseze rapid, argumentând că structura de finanțare respectă reglementările britanice, întrucât nu implică capital de stat străin.

Analiștii consideră achiziția o mișcare strategică majoră care consolidează influența DMGT pe piața media din Marea Britanie și la nivel global.