Deficitul bugetar al zonei euro a crescut de 10 ori în ultimul an

Zona euro bagă bani în statele membre, dar nu poate stăpâni deficitul bugetar. Ziarul Financiar îţi spune că deficitul bugetar va ajunge la 700 de miliarde de euro, adică 6% din deficitul intern brut al regiunii. Asta înseamnă că, faţă de anul trecut, a crescut de 10 ori.

La noi, deficitul bugetar a crescut la peste 5% din produsul intern brut. După primele 8 luni ale anului, a ajuns la 54 de miliarde de lei. Pe scurt, am cheltuit mai mult decât am încasat. Cum am ajuns în situaţia aceasta? Facilităţile financiare pompate în economie şi cheltuielile pentru a ţine Covidul în frâu.