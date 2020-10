Descoperire spectaculoasă din era glaciară. Scheletul aproape integral al unui mamut, scos din apă de Konstantin, un pescar rus

Scheletul de mamut a fost găsit, din întâmplare, de un pescar din Rusia. Omul a încercat, de dimineaţă până seara, să scoată capul. A observat apoi că există acolo mai multe oase, aşa că a anunţat specialiştii.

Paleontologii extrag acum restul scheletului. Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât toate fragmentele sunt la locul lor. Ultimele rămăşiţe ale unui mamut, conservate atât de bine, au fost găsite în 2007 şi au ajuns într-un muzeu din Rusia.

Well preserved parts of woolly mammoth carcass discovered on the Yamal Peninsula 📷 Stanislav Vanuito https://t.co/VqjX5rFzbq pic.twitter.com/oWaxVHfEUq