Designerul Adidas și-a cerut scuze pentru pantofii „împrumutați” din Mexic

Modelul Oaxaca Slip-On a fost inspirat de sandalele tradiționale din piele cunoscute sub numele de huaraches, realizate de meșteșugari indigeni din Mexic.

Președintele mexican s-a numărat printre cei care au criticat compania.

Chavarria a declarat într-un comunicat trimis BBC că îi pare rău că pantofii nu au fost creați în parteneriat direct și semnificativ cu comunitatea din Oaxaca.

Associated Press a raportat că Adidas a răspuns autorităților mexicane într-o scrisoare vineri.

Compania ar fi declarat că „apreciază profund bogăția culturală a populației indigene din Mexic și recunoaște relevanța” criticilor și a solicitat o întâlnire pentru a discuta despre modul în care se poate „repara prejudiciul” adus comunităților indigene.