VIDEO Dezastru natural în Filipine. Mii de persoane au fost evacuate şi locuinţe distruse

Furtuna se va deplasa spre insula Luzon în următoarele 24 de ore şi va provoca rafale de ploie şi inundaţii.Pandemia a complicat procesul de evacuare într-o ţară lovită frecvent de taifunuri. Peste 50 de milioane de persoane din Filipine trăiesc în conformitate cu regulile stricte de blocare impuse de preşedintele Rodrigo Duterte în încercarea.

Ţara are în prezent 11.876 de cazuri de coronavirus şi 806 de decese, conform datelor de la Universitatea Johns Hopkins.

Was really looking forward to this day for #2getherTheSeriesFinale coz I'll miss seeing @bbrightvc and @winmetawin on my screen every Fri but unfortunately, there's currently a typhoon in the Philippines. Please pray for us. 🙏❤#BrightWinxLINETV #BrightWinPH #brightvc #win pic.twitter.com/QRwF0DukNV