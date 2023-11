Profitând de o excepţie unică de la interdicţia UE privind petrolul rusesc, Bulgaria a permis ca milioane de barili de petrol rusesc să ajungă la o rafinărie locală deţinută de ruşi, care a exportat apoi diverşi carburanţi rafinaţi în străinătate, inclusiv în ţările UE, potrivit unei investigaţii realizate de ONG-ul Global Witness, de grupurile de reflecţie Center for the Study of Democracy (CSD) şi Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) şi de un reportaj independent realizat de POLITICO.

Datele Eurostat arată că 52% din totalul exporturilor Bulgariei de produse petroliere rafinate în UE au fost către România. Este posibil ca o parte doar să fi tranzitat ţara noastră în drum spre Ucraina, ceea ce este permis în temeiul scutirii. Dar conform analizei Global Witness există o probabilitate mare ca combustibil cu origini ruseşti, ce ar fi trebuit sp fie sub sanţiuni, să fi fost vândut în UE.

Această lacună - care a generat venituri suficiente pentru ca Moscova să îşi finanţeze grupul de mercenari Wagner timp de un an, potrivit preşedintelui rus Vladimir Putin - a generat, de asemenea, profituri de aproape 500 de milioane de euro pentru Lukoil, proprietarul rafinăriei, potrivit unei analize clasificate pregătite pentru parlamentul bulgar şi obţinută de publicaţia POLITICO.

Acest lucru nu pare să încalce direct sancţiunile, potrivit specialiştilor în domeniul sancţiunilor, iar atât Bulgaria, cât şi Lukoil spun că este în regulă. Cu toate acestea, ţările UE şi voci din Bulgaria cer acum Bruxelles-ului să înăsprească regulile care oferă ţării un tratament special, în timp ce Comisia Europeană pregăteşte cel de-al 12-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei - aşteptat să fie prezentat în zilele următoare.

În iunie anul trecut, când ţările UE au convenit să interzică importurile maritime de ţiţei rusesc, după săptămâni de negocieri chinuitoare, Bulgaria a obţinut o "derogare specială" de la această măsură până la sfârşitul anului 2024, din cauza "expunerii sale geografice".

Ţara balcanică se bazează în mare măsură pe rafinăria extinsă a Lukoil din Burgas, situată pe coasta Mării Negre, care asigură 80% din necesarul de motorină şi benzină al Bulgariei şi reprezintă o zecime din producţia economică a ţării - o realitate care a adus firmei cu sediul la Moscova o influenţă politică semnificativă în ţară.