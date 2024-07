Discursul lui Orban la Băile Tuşnad: Aderarea la Schengen, critici la adresa UE şi strategii viitoare

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, sâmbătă, în deschiderea discursului susţinut la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, că anul acesta nu a primit îndrumare diplomatică din Bucureşti. S-a întâlnit din nou cu premierul român, iar dacă anul trecut a fost „the beginning of a beautiful friendship”, anul acesta poate fi caracterizat prin „avansăm”. Au discutat despre aderarea la Schengen şi trenul de mare viteză între Budapesta şi Bucureşti.

”... România este un partener important, dacă nu cel mai important partener economic pentru Ungaria. Am discutat despre un TGV şi am discutat şi despre aderarea României la Schengen. Şi am spus că în toamnă vom pune pe agenda aderarea României la zona Schengen şi, dacă se poate şi sperăm că se poate, o să avem şi un vot în favoarea aderării României la zona Schengen”, a declarat Viktor Orban.

Critici la adresa Bruxelles-ului şi Politica de război

Orban a criticat Bruxelles-ul pentru sprijinul acordat războiului în beneficiul păcii. „Asta ne aminteşte de Lenin, care a spus că dacă se va termina comunismul, va muri statul. Aşa cum nu am înţeles teza lui Lenin, nu-i înţelegem nici pe cei de la Bruxelles la şedinţe”, a spus el.

Orban a subliniat că de la începutul „misiunii de pace”, miniştrii de externe ai SUA şi Rusia au discutat, Zelenski l-a sunat pe Trump, iar ministrul de externe ucrainean a plecat la Beijing. Politica de război a UE s-a mişcat spre pace, iar ucrainenilor „le-a picat fisa”. Acum, e rândul europenilor pentru a le veni mintea la cap, consideră Orban, adăugând că Trump va aduce pacea, dar dacă nu va fi ales preşedinte, vor fi probleme.

Reflecţii asupra situaţiei actuale şi a viitorului

Orban a subliniat că niciuna dintre părţi nu va renunţa la război, deoarece fiecare crede că are dreptate, iar pacea poate veni doar din afară. El a menţionat că puterea Ucrainei întrece orice aşteptare, devenind o ţară puternică datorită dorinţei de a aparţine Occidentului.

De asemenea, premierul maghiar a afirmat că sancţiunile impuse Rusiei nu funcţionează şi că rezilienţa acesteia este maximă, criticând Bruxelles-ul pentru promisiunile sale nerealizate. El l-a citat pe Mike Tyson: „Toţi au un plan până primesc un pumn în gură”. Orban a descris Rusia ca fiind un stat flexibil tehnic, economic şi social, în contrast cu UE, care s-a prăbuşit şi urmează politica externă a democraţilor din SUA, chiar cu preţul autodistrugerii. El a subliniat că sancţiunile au distrus economia UE, iar Europa a devenit submisivă faţă de America.

Relaţiile cu Polonia şi viitorul Europei

Orban a criticat Polonia pentru politica sa ipocrită şi parşivă, menţionând că aceasta a renunţat la cooperarea de la Vişegrad în favoarea unei alianţe cu SUA. Orban a afirmat că Rusia a găsit parteneri în China, Iran, Turcia şi alte ţări, în timp ce Occidentul a rămas singur şi slab.

În privinţa viitorului, Orban a spus că Asia va deveni centrul lumii, iar UE trebuie să participe la această cursă mondială. El a subliniat necesitatea unei strategii mari pentru noua eră, bazată pe conectivitate şi relaţii bune atât cu Vestul, cât şi cu Estul. Orban a subliniat că Ungaria trebuie să devină sustenabilă din punct de vedere demografic până în 2035, excluzând migraţia şi dublând alocaţiile pentru copii. Familiile maghiare din afara ţării vor beneficia, de asemenea, de aceste alocaţii, deşi nu a specificat când.