Dispută între Musk și Trump: Miliardarul susține că președintele american este menționat în Dosarele Epstein

Pe fondul escaladării în timp real a disputei de joi cu președintele american, Elon Musk susține că Trump este „în dosarele Epstein”.

Într-o postare pe platforma sa de social media, X, el a scris: „E timpul să arunc bomba cu adevărat mare: Donald Trump este în dosarele Epstein. Acesta este adevăratul motiv pentru care acestea nu au fost făcute publice. Să ai o zi frumoasă, DJT!”.

Musk a adăugat ulterior: „Marcați această postare pentru viitor. Adevărul va ieși la iveală”.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025