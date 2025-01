Donald Trump ar putea dobândi o putere pe care niciun preşedinte nu a mai avut-o din 1947

O rezoluţie introdusă de reprezentantul republican Andy Ogles din Tennessee propune modificarea celui de-al 22-lea Amendament, care limitează în prezent preşedinţii la două mandate, pentru a-i permite lui Trump – sau oricărui viitor preşedinte – să candideze pentru un al treilea mandat.

Ogles şi-a justificat propunerea susţinând că Trump este „singura figură din istoria modernă capabilă să inverseze decăderea naţiunii noastre” şi a îndemnat legislatorii să sprijine amendamentul pentru a-i oferi lui Trump timpul necesar să „restabilească măreţia Americii.”

Here we go. Republican Congressman Andy Ogles has drafted a constitutional amendment to allow Donald Trump to be president for a third term. pic.twitter.com/hhZ5B6jLqa