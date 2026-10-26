Donald Trump atacă Norvegia după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace: Nu vreau pe nimeni din Norvegia în SUA

Declarațiile au fost făcute în contextul nemulțumirii sale față de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, acordat de Comitetul Nobel norvegian.

Trump a făcut aceste comentarii în cadrul unui miting politic organizat în Port Huron, statul Michigan, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului de săptămâna viitoare.

Donald Trump atacă Norvegia și le transmite imigranților norvegieni că nu sunt bineveniți în SUA

În timpul discursului, liderul de la Casa Albă a pus în legătură imigrația cu recentele tulburări din Franța și a afirmat că Statele Unite ar trebui să primească imigranți din anumite țări, dar nu și din Norvegia.

„Pentru că nu am primit Premiul Nobel… Nu vreau pe nimeni din Norvegia”, a declarat Donald Trump, potrivit informațiilor relatate de Reuters.

Președintele american a continuat atacurile, afirmând că Norvegia a devenit o „țară de rahat”. Termenul folosit de Trump a mai fost utilizat de acesta în trecut pentru a descrie Haiti, Libia, Somalia și Yemen.

Nu există indicii că administrația Trump ar fi adoptat o nouă politică oficială care să restricționeze imigrația cetățenilor norvegieni în Statele Unite. Declarațiile președintelui au fost făcute în cadrul unui eveniment politic și nu au fost însoțite de anunțarea unor măsuri administrative concrete.

Donald Trump critică Norvegia pentru că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace

Nemulțumirea lui Donald Trump față de faptul că nu a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace nu este nouă. La începutul acestei luni, președintele american a descris decizia de a nu-i acorda distincția drept o „pată de neșters” asupra Norvegiei.

Premiul Nobel pentru Pace este acordat de Comitetul Nobel norvegian, cu sediul la Oslo. Deși instituția își desfășoară activitatea în Norvegia, aceasta este responsabilă de selectarea laureatului în conformitate cu mecanismul stabilit prin testamentul lui Alfred Nobel.

Declarațiile lui Trump au vizat astfel Norvegia în ansamblu, în contextul unei decizii luate de comitetul responsabil de acordarea premiului.

Ministerul norvegian de Externe și un reprezentant al Comitetului Nobel norvegian nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii, acestea fiind transmise în afara programului obișnuit de lucru.

Norvegia, una dintre cele mai bogate țări din lume

Afirmațiile președintelui american contrastează cu indicatorii economici ai Norvegiei. Potrivit datelor Fondului Monetar Internațional, țara scandinavă se numără printre statele cu cele mai ridicate venituri pe cap de locuitor, măsurate prin produsul intern brut pe locuitor.

În plus, fondul suveran de investiții al Norvegiei a înregistrat un profit record de 1.750 de miliarde de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 184,3 miliarde de dolari, în prima jumătate a anului 2026.

Declarațiile lui Donald Trump au fost făcute în contextul campaniei politice dinaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului, dar nu au fost anunțate modificări oficiale ale politicii de imigrație în privința cetățenilor norvegieni.