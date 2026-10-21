Donald Trump, contrazis chiar de propriul fiu în privința războiului din Iran. Ce dezvăluie un nou raport

Donald Trump Jr. i-a cerut în privat tatălui său, președintele american Donald Trump, să nu înceapă o campanie militară împotriva Iranului și s-a opus constant conflictului, potrivit informațiilor publicate de The Independent.

Rezerve privind strategia și amploarea operațiunii au exprimat inițial și vicepreședintele JD Vance, directorul CIA, John Ratcliffe, și secretarul de stat Marco Rubio.

Războiul din Iran, dezaprobat de majoritatea americanilor

Potrivit unui sondaj realizat de Pew Research Center, 65% dintre americani dezaprobă modul în care administrația Trump gestionează operațiunea militară din Iran.

Conflictul are loc și pe fondul unor presiuni economice importante în Statele Unite.

Prețul mediu al carburanților s-a menținut la peste patru dolari pe galon timp de 158 de zile consecutive, un record.

În luna mai, inflația din Statele Unite a ajuns la 4,2%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Reacția Casei Albe

Casa Albă a evitat să răspundă direct informațiilor privind opoziția lui Donald Trump Jr. față de intervenția militară.

Administrația americană a susținut însă că Iranul a fost devastat și că războiul se va încheia foarte curând.