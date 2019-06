Donald Trump îndeamnă americanii să boicoteze CNN. Acuzaţiile aduse la adresa postului TV

Donald Trump le-a sugerat, luni, americanilor să nu mai utilizeze serviciile companiei de telecomunicaţii AT&T, care deţine CNN, acuzând televiziunea de răspândirea de ştiri false, potrivit Le Figaro.

La puţin timp după sosirea la Londra, pentru o vizită de stat, preşedintele american a lansat un atac la adresa CNN prin intermediul unui mesaj publicat pe reţeaua de micro-blogging Twitter, în care afirmă că televiziunea distribuie "multe ştiri false", fapt care este "dăunător pentru SUA".

"Tocmai am sosit în Marea Britanie. Singura problemă este aceea că @CNN este singura sursă de ştiri primară disponibilă din SUA. După ce am vizionat puţin, am închis. Totul este negativ şi atât de multe ştiri false, un lucru foarte dăunător pentru SUA. O mare scădere a audienţelor", a scris Trump, adăugând: "De ce proprietarul @ATT nu face ceva în sensul acesta?".

AT&T este compania care a achiziţionat recent grupul de media Time Warner, inclusiv filiala CNN.

"Cred că, dacă oamenii ar înceta să mai utilizeze serviciile sau să se aboneze la @ATT, aceasta ar fi obligată să facă mari schimbări la CNN, (televiziune, n.r.) ale cărei audienţe sunt oricum la cel mai jos nivel", a mai scris Trump.

Preşedintele american critică dur şi frecvent majoritatea companiilor de media din SUA, pentru modul în care acoperă subiectele legate de mandatul său.

De altfel, administraţia Trump s-a opus tranzacţiei prin care AT&T a preluat Time Warner, invocând îngrijorări legate de domeniul concurenţei. Însă autorităţile în domeniu au aprobat tranzacţia în luna februarie.

