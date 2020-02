Donald Trump Jr. a primit permisiunea să vâneze un urs grizzly în Alaska. Cât va plăti fiul cel mare al preşedintelui SUA

Un club de vânătoare din SUA a scos la loterie o expediţie de lux în compania lui Donald Trump Jr. în valoare de 150.000 de dolari.

Partida de vânătoare va avea loc în apropierea oraşului Nome, aflat lângă Marea Bering.

În Alaska, mii de oameni depun cerere de vânătoare de urşi, elani sau alte animale. Doar câţiva dintre ei primesc însă permisiunea, care se se acordă în urma unei trageri la sorţi.

NEW FRIDAY 12/6 - at 7PM ET / 6PM CT only on @OUTDChannel Great American Tales - presented by Hunter Nation - Donald Trump Jr.- The Modern Teddy Roosevelt@DonaldJTrumpJr shares his personal story of developing a love of hunting, fishing and the great outdoors. #HunterNation pic.twitter.com/6w5g3F3ixk