Donald Trump neagă că a părăsit summitul G7 pentru un armistițiu: „Este mult mai important de atât”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că ieșirea sa timpurie de la summitul G7 nu are legătură cu un eventual armistițiu între Israel și Iran. Reacția vine după ce Emmanuel Macron, președintele Franței, a sugerat că Trump a părăsit reuniunea internațională pentru a reveni la Washington în vederea negocierii unei încetări a focului.

„Președintele în căutare de publicitate, Emmanuel Macron, a spus greșit că am plecat de la summitul G7 din Canada pentru a merge înapoi la Washington să lucrez la un armistițiu între Israel și Iran. Greșit! El nu are nicio idee de ce sunt pe drum spre Washington, dar cu siguranță nu are legătură cu un armistițiu. Este ceva mult mai important de atât”, a scris Trump pe Truth Social.

Afirmațiile sale subliniază un conflict diplomatic indirect și o dispută de imagine între doi lideri politici importanți pe scena internațională. Trump a mai adăugat că Macron „greșește întotdeauna”, sugerând o neîncredere constantă față de acțiunile liderului francez.

Plecarea lui Trump de la summitul G7 a ridicat întrebări în rândul analiștilor politici, însă președintele insistă că motivele sunt „mult mai mari” decât o simplă negociere de pace. Totuși, nu a oferit detalii suplimentare, încheind mesajul cu un misterios „Stați pe fază!”

Această reacție a lui Donald Trump evidențiază din nou stilul său direct și combativ, dar și tensiunile continue pe care le menține cu liderii internaționali, în special cu Emmanuel Macron.