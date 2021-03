Două poliţiste şi-au luat concediu 1 an pentru a călători. „Pandemia ne-a încurcat planurile şi am ajuns în Africa”

Maira şi Mellisa sunt poliţiste, au 50 şi 37 de ani şi locuiesc în Toronto, Canada. Ele au avut curajul să-şi ia concediu 1 an pentru a călători, chiar dacă este pandemie.

Timp de 4 ani au economisit 20% din salariu, au strans peste 73.000 de euro şi au pornit la drum în septembrie. Însă călătoritul pe timp de pandemie este plin de surprize. Intenţionau să meragă în America de Sud, Tailanda, Cambogia şi Australia, dar totul a fost dat peste cap de pandemie şi au ajuns în alte locuri, printre care şi Aruba.

„Primele 2 luni am călătorit prin ţara noastră, până în Vancouver. Apoi am ajuns în Africa. Am pornit din Maroc, apoi Egipt. Apoi am zis, unde am putea merge? Tanzania. Şi aşa am ajuns aici”, a spus Maira Skuja.

E important să te uiţi tot timpul pe site-urile Guvernului ţării în care călătoreşti, dar şi al celei prin care tranzitezi. La plecare din Aruba, cele două au stat în carantină 14 zile. Maira spune că totul este acum mai scump, iar călătoria lor ar putea fi scurtată din această cauză.

„Totul se schimbă în fiecare zi. Ori eşti pe o listă roşie sau verde şi poţi pleca. Majoritatea vizelor cer data plecării, eşti urmărit. Oare poţi călători aici? Ţara ta are voie? Au băgat şi aceste teste PCR. Cerute pentru unele ţări, pentru altele nu”, a completat aceasta.

Din Zanzibar, Mellisa şi Maira vor pleca în Kenya 20 de zile.