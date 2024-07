Efectele atacului din SUA. Au crescut vânzările de produse cu mesaje dedicate lui Trump

Vânzările de produse inscripţionate cu mesaje legate de Donald Trump au crescut foarte mult după tentativa de asasinat. De asemenea, se vând foarte bine produsele care au mesaje despre incident.

Tentativa de asasinare a lui Donald Trump a stârnit o frenezie a mărfurilor online cu imagini cu fostul preşedinte, potrivit Sky News.

Comercianţii spun că foarte bine se vând produsele cu mesajele „Bulletproof”, „Legends Never Die”, „Grazed but not Dazed”, „Shooting Makes Me Stronger".

„Vânzările mi-au depăşit aşteptările. Nu mă aşteptam ca Trump să aibă atât de mulţi fani”, a spus Zhong Jiachi, 28 de ani, proprietarul Paxinico, un comerciant online de îmbrăcăminte.

Clienţii caută, în special, tricouri, pălării şi steaguri.