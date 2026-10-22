Egiptul analizează posibilitatea implicării militare în sprijinul Arabiei Saudite împotriva rebelilor houthi din Yemen

O eventuală implicare directă a armatei egiptene, una dintre cele mai mari forțe militare din regiune, ar putea amplifica tensiunile din conflictul dintre Arabia Saudită și rebelii houthi, pe fondul extinderii războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a cerut sâmbătă convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare pentru autorizarea unei eventuale implicări militare în sprijinul Arabiei Saudite. După o ședință cu ușile închise, desfășurată duminică, parlamentarii au amânat votul până pe 26 octombrie, pentru a permite dezbateri suplimentare.

Egiptul caută o soluție diplomatică pentru conflictul din Yemen

Ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty, a declarat joi că țara sa susține identificarea tuturor oportunităților pentru găsirea unei soluții politice la conflict. Potrivit acestuia, obiectivul este retragerea completă a rebelilor houthi din teritoriile ocupate în timpul înaintării lor din septembrie, în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb.

Strâmtoarea reprezintă un punct strategic pentru transportul maritim internațional, fiind situată la intrarea sudică a Mării Roșii și oferind acces către Canalul Suez, esențial pentru comerțul exterior al Egiptului.

Abdelatty a subliniat că eforturile diplomatice trebuie să continue în paralel cu sprijinirea apărării Arabiei Saudite. Ministrul egiptean și șeful serviciilor de informații, Hassan Rashad, s-au deplasat miercuri la Riad pentru a-i transmite prințului moștenitor Mohammed bin Salman un mesaj din partea lui al-Sisi.

Potrivit președintelui egiptean, sprijinul țării sale ar urma să se limiteze la apărarea teritoriului și a granițelor Arabiei Saudite, fără atacuri asupra Yemenului. Cu toate acestea, forma concretă a eventualei contribuții militare a Egiptului nu a fost clarificată.

Conflictul din Yemen pune presiune asupra Arabiei Saudite și Egiptului

Ciocnirile dintre rebelii houthi și coaliția condusă de Arabia Saudită, care sprijină guvernul yemenit recunoscut internațional, s-au intensificat după înaintarea rebelilor spre strâmtoarea Bab el-Mandeb. Houthi au atacat ulterior aeroporturi și instalații petroliere saudite, sporind presiunile asupra regatului, unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din lume.

Arabia Saudită este un partener strategic și economic important pentru Egipt, oferind sprijin financiar, depozite la banca centrală și resurse energetice.

Războiul din Yemen a început în 2014, când rebelii houthi au îndepărtat guvernul recunoscut internațional din capitala Sanaa, determinând intervenția militară a unei coaliții conduse de Riad în anul următor. Egiptul s-a alăturat coaliției în martie 2015, contribuind în principal cu forțe navale pentru protejarea rutelor comerciale din Marea Roșie. Cairo a promis și sprijin aerian și a trimis aproximativ 800 de militari terestri, însă rolul său în luptele directe a rămas limitat.

Un armistițiu mediat de Statele Unite în 2022 a redus în mare parte atacurile, însă ostilitățile au fost reluate ulterior.

Potrivit Reuters, prințul moștenitor saudit a solicitat sprijin militar din partea Statelor Unite, însă președintele Donald Trump nu a fost de acord cu lansarea unor atacuri americane împotriva rebelilor houthi. Washingtonul ar fi transmis Riadului că poate oferi sprijin prin schimb de informații și asistență pentru identificarea țintelor, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile.

Liderul Parlamentului controlat de houthi, Yahya Ali al-Rai, a avertizat Egiptul să nu se implice militar, susținând că o asemenea decizie ar putea amenința securitatea națională și stabilitatea internă a țării.