Elevi răpiți în timp ce susțineau examenele. Atacatori înarmați au luat cu asalt o școală din Nigeria

Forțele de securitate au reușit să salveze 10 persoane, însă autoritățile spun că alți elevi sunt în continuare dați dispăruți, relatează Reuters.

Atacul a avut loc la un liceu din orașul Lassa, în statul Borno, una dintre cele mai afectate regiuni de violențele armate din Nigeria.

Atac în timpul examenelor

Potrivit poliției, atacatorii au pătruns în incinta școlii în timp ce elevii susțineau examenele naționale, destinate adolescenților de 16 și 17 ani.

Martorii au relatat că indivizii înarmați au tras mai multe focuri de armă înainte de a lua cu forța un număr încă necunoscut de elevi. Autoritățile încearcă să stabilească exact câte persoane au fost răpite.

Operațiune de salvare

Armata nigeriană a anunțat că militarii au urmărit gruparea înarmată și au intervenit în urma unui schimb de focuri. În timpul operațiunii au fost salvați 10 elevi și cadre didactice.

Potrivit armatei, persoanele eliberate nu au fost rănite și primesc îngrijiri și sprijin. Intervenția s-a soldat însă cu moartea unui militar și a unui membru al unei forțe paramilitare care participa la misiune.

Forțele de securitate continuă căutările în pădurile din apropiere pentru găsirea celorlalte persoane dispărute.

Regiune afectată de violențe

Statul Borno este considerat epicentrul conflictului dintre autoritățile nigeriene și grupările jihadiste active în nord-estul țării. De peste 15 ani, regiunea este afectată de atacurile grupării Boko Haram și ale organizației Statul Islamic din Provincia Africa de Vest (ISWAP).

Pe lângă insurgența jihadistă, Nigeria se confruntă și cu răpiri pentru răscumpărare comise de grupări armate, precum și cu violențe intercomunitare în mai multe zone ale țării.

Autoritățile nu au precizat deocamdată cine se află în spatele atacului de luni, iar operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare.